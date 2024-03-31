İzmir'de son durum / Canlı - Adaylar oyunu kullanıyor

31 Mart 2024 12:41 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:05

31.03.2024 13:33

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile İnönü Mahallesi’nde bulunan Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Oy kullanma işleminin ardından basın açıklaması yapan Tugay, şunları söyledi:

“Bugün beklediğimiz gün geldi. Bizim için yaklaşık 2 ay süren bir kampanya döneminden sonra nihayet artık bugün karar verme günü. Bugün açıkçası bizlerin değil yurttaşlarımızın, İzmirlilerin, Türkiye'de yerel seçimde oy kullanacak tüm vatandaşlarımızın konuşma günü. Demokrasi ortamında yaşamaktan çok mutlu olduğumuzu öncelikle ifade etmek isterim. Ben de kendi adıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim sürecinden sonra girdiği, umutla girdiğimiz bu yerel seçimde başarıyla çıkacağımıza inanarak akşam saatlerini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Halkımızın teveccühüne ulaşmayı diliyoruz ama sonuç ne olursa olsun, halkımızın kararı bizim için en doğru olandır. Katılan, katkı veren, emek harcayan burada sandık başında görev yapan bu yarışa katılan herkesi kutluyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz için, Türkiye'miz için hayırlı olsun. Güzel günlerin başlangıcı olsun diyorum.”

31.03.2024 12:41

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte oyunu Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazım Bey İlkokulu'nda kullandı.

Hamza Dağ'ın açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik. İlk gün de söz vermiştim 'polemiklerin içerisinde bizi görmeyeceksiniz sadece projelerimizi konuşacağız' demiştik. 70 günü bu şekilde geçirdik. Bugün de demokrasi sınavının en güzelini yaşıyoruz.

31.03.2024 12:10

Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz, oyunu Çeşme'de Mustafa Bahçeli İlk ve Ortaokulu 1046 nolu sandıkta kullandı. Oğuz, "Seçimlerin öncelikle İzmir'e, sonra da tüm Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Yer: İzmir