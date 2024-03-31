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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 20:36 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:18

Kadıköy'de Fatih Mehmet Maçoğlu'nun hayal kırıklığı

Türkiye'de sandıkların kapanmasıyla beraber İstanbul'dan ilk veriler gelmeye başladı. Tunceli'de yüzde 33 oranında oy alan, TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy'de hayal kırıklığı yaşadı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Kadıköy&#039;de Fatih Mehmet Maçoğlu&#039;nun hayal kırıklığı

Türkiye bugün 81 ilde sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasıyla beraber oy sayımları başladı ve seçim yasağının kalkmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı... İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında sıkı bir yarış varken Kadıköy'de de durum değişmedi. 

Geçtiğimiz seçimlerde Tunceli'de yüzde 33 oranında oy alan Türkiye Komünist Partisi'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy'den aday oldu ve hayal kırıklığına uğradı. İstanbul genelinde olduğu gibi Kadıköy'de de CHP'nin adayı Mesut Kösedağı ile Ak Parti'nin adayı Veli Arslan arasında bir yarış var. Açılan sandık oranı yüzde 37'ye göre, CHP'nin adayı yüzde 65, Ak Parti'nin adayı ise yüzde 19 şeklindeyken Fatih Mehmet Maçoğlu'nun oy oranı ise yüzde 3,66.

Kadıköy'de Fatih Mehmet Maçoğlu'nun hayal kırıklığı - 1. Resim

Öte yandan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019 seçimlerinde Tunceli'yi yüzde 32,77'lik oy oranıyla kazanmıştı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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