Kars’ta dikkat çeken ilçe dağılımı! Partiler belediyeleri eşit paylaştı

01 Nisan 2024 06:55 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 06:58

2024 Mahalli İdareler Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre adaylar belli oluyor. Kars’ta merkez ilçe dahil 8 ilçeyi 4 parti paylaştı.

Kars’ta merkez ilçe ve Sarıkamış’ı MHP, Kağızman ve Digor’u DEM Parti, Selim ve Susuz’u CHP, Arpaçay ve Akyaka’yı AK Parti kazandı.