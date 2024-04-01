01 Nisan 2024 06:55 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 06:58
Kars’ta dikkat çeken ilçe dağılımı! Partiler belediyeleri eşit paylaştı
31 Mart 204 yerel seçiminde belediye başkanları belli oluyor. Kars’taki 8 ilçeyi 4 parti eşit paylaştı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
2024 Mahalli İdareler Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre adaylar belli oluyor. Kars’ta merkez ilçe dahil 8 ilçeyi 4 parti paylaştı.
Kars’ta merkez ilçe ve Sarıkamış’ı MHP, Kağızman ve Digor’u DEM Parti, Selim ve Susuz’u CHP, Arpaçay ve Akyaka’yı AK Parti kazandı.
Kaynak: TGRT Haber