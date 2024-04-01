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01 Nisan 2024 06:55 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 06:58

Kars’ta dikkat çeken ilçe dağılımı! Partiler belediyeleri eşit paylaştı

31 Mart 204 yerel seçiminde belediye başkanları belli oluyor. Kars’taki 8 ilçeyi 4 parti eşit paylaştı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Kars’ta dikkat çeken ilçe dağılımı! Partiler belediyeleri eşit paylaştı

2024 Mahalli İdareler Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre adaylar belli oluyor. Kars’ta merkez ilçe dahil 8 ilçeyi 4 parti paylaştı.

Kars’ta merkez ilçe ve Sarıkamış’ı MHP, Kağızman ve Digor’u DEM Parti, Selim ve Susuz’u CHP, Arpaçay ve Akyaka’yı AK Parti kazandı.

 

Kaynak: TGRT Haber
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