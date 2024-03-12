Kars'ta seçim güvenliği toplantısı

12 Mart 2024 21:10 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:21

Kars'ın Kağızman ilçesinde Kaymakam Okan Daştan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Sağlık Müdürlüğü'nün salonunda yapılan toplantıda, Kağızman'da seçimlerin güven içinde ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için seçim öncesinde ve sonrasında ihtiyaç duyulan güvenlik önlemleri tartışıldı.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasıyla sona erdi. Bu önemli toplantıya güvenlik güçleri, jandarma ve ilgili diğer kurumların yöneticileri katıldı.