Katla katla bitmez: İşte İstanbul'da kullanılacak 1 metrelik oy pusulası

07 Mart 2024 14:01 - Güncelleme : 07 Mart 2024 14:33

YSK onayından geçen; 31 mart yerel seçimlerinde yarışacak adayların listeleri panoya asıldı. Oy pusulaları da kesinleşmiş aday listelerine göre basılmaya başlandı. Bundan böyle ölüm veya istifa nedeniyle dahi aday listelerinde oluşacak eksiklikler de tamamlanamayacak. Bu kişilerin seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak.

İstanbul'da 97 santimetrelik oy pusulası kullanılacak, en kısa oy pusulası ise Hakkari'de olacak. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu, kesin aday listesini ilan etti. Buna göre, 22 parti adayı ve 27 bağımsız aday olmak üzere toplam 49 aday yarışacak.

1 METRELİK PUSULADA İSMİ YER ALACAK ADAYLAR...

AK Parti'den Murat Kurum, İyi Partiden Buğra Kavuncu, Memleket Partisinden Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisinden Umut Çınar, Demokratik Sol Partiden (DSP) Nesim Pakır, Yeniden Refah Partisinden Mehmet Altınöz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden Meral Danış Beştaş, Türkiye Komünist Partisinden Orhan Gökdemir, Anadolu Birliği Partisinden Osman Tekin, Zafer Partisinden Azmi Karamahmutoğlu...

Türkiye Komünist Hareketinden Ziya İncedere, Bağımsız Türkiye Partisinden Cihan Erdoğanyılmaz, Yeni Türkiye Partisinden Burhanettin Aktürk, CHP'den Ekrem İmamoğlu, Hak ve Özgürlükler Partisinden Mustafa Aytaş, Ocak Partisinden Osman Çelik, Adalet Birlik Partisinden Muharrem Mutlu, Millet Partisinden Hasan Hüsnü Güler, Milli Yol Partisinden Hüseyin Işık, Demokrasi ve Atılım Partisinden İdris Şahin, Saadet Partisinden Birol Aydın, Vatan Partisinden İbrahim Okan Özkan partili başkan adayları olarak kesin aday listesinde yer alıyor.