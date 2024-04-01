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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 14:37 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:48

Kayınbirader enişteye fark attı! İzmir'de heyecanlı yarış...

Kayınbirader ve eniştenin yarıştığı belediye başkanlığı seçimlerinde kazanan CHP'nin adayı Övünç Demir oldu. Demir’in ablası ile evli olan Özgür Erman Çağlar ise yarışı ikinci sırada tamamladı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayınbirader enişteye fark attı! İzmir&#039;de heyecanlı yarış...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İzmir Torbalı, ilginç bir yarışla gündeme geldi. Bu ilçedeki belediye başkanlığı seçimlerinde, enişte ve kayınbirader yarıştı, iki akrabadan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nden, diğeri ise AK Parti'den aday oldu.

Kayınbirader enişteye fark attı! İzmir'de heyecanlı yarış... - 1. Resim

Dikkat çeken seçim yarışında, kesin olmayan sonuçlara göre kazanan yüzde 45.76 oy ile CHP’nin adayı Övünç Demir oldu.

Övünç Demir'in ablası ile evli olan Özgür Erman Çağlar ise yüzde 40.24 oy aldı. Bu sonuçla iki akrabadan CHP’nin adayı Övünç Demir, AK Parti’nin adayı olan eniştesi Özgür Erman Çağlar’a 6 bin 672 oy farkı attı.

Kayınbirader enişteye fark attı! İzmir'de heyecanlı yarış... - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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