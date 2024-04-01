Kayınbirader enişteye fark attı! İzmir'de heyecanlı yarış...

01 Nisan 2024 14:37 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:48

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İzmir Torbalı, ilginç bir yarışla gündeme geldi. Bu ilçedeki belediye başkanlığı seçimlerinde, enişte ve kayınbirader yarıştı, iki akrabadan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nden, diğeri ise AK Parti'den aday oldu.

Dikkat çeken seçim yarışında, kesin olmayan sonuçlara göre kazanan yüzde 45.76 oy ile CHP’nin adayı Övünç Demir oldu.

Övünç Demir'in ablası ile evli olan Özgür Erman Çağlar ise yüzde 40.24 oy aldı. Bu sonuçla iki akrabadan CHP’nin adayı Övünç Demir, AK Parti’nin adayı olan eniştesi Özgür Erman Çağlar’a 6 bin 672 oy farkı attı.