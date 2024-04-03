Kayseri Pınarbaşı'nda seçimler iptal edildi! Yeni seçim günü belli oldu

03 Nisan 2024 20:20 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 20:50

Seçim Kurulu'nun yapılan itirazları kabul etmesiyle Kayseri Pınarbaşı 2 Haziran tarihinde yeniden seçime gidiyor. CHP adayı Deniz Yağan oyların 5 bin 082'sini alarak sandıklardan birinci çıkmış MHP adayı Menduh Uzunoğlu 4 bin 758 oy alarak ikinci olmuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı Belediyesi seçimlerinin iptal edildiğini duyurdu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptığımız itirazlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Meclis Üyesi seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasına 6 kabul oyu ve 1 red oyu ile karar vermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yönlendirmeler ile yine boşa düştünüz. Ben size genel başkanlık yapmış birisi olarak sizin üslubunuzla cevap vermeyeceğim. Ama şunu bilin ki beni de sizi de tüm Türkiye artık daha iyi tanıyor. Bugün benim doğum günüm, kutlu olsun. Sevdamız Pınarbaşı" dedi.