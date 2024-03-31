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Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>Kemal Kılıçdaoğlu'ndan seçim verileri sonrası açıklama
31 Mart 2024 21:39 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:48

Kemal Kılıçdaoğlu'ndan seçim verileri sonrası açıklama

Kemal Kılıçdaoğlu 31 Mart seçim verileri sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kemal Kılıçdaoğlu&#039;ndan seçim verileri sonrası açıklama

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları açıklanırken Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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