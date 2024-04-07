Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i hedef aldı: İYİ Parti'ye verdik, sıfır çektik

07 Nisan 2024 10:09 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 10:17

Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği ve CHP'nin uzun yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı yerel seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki "CHP'nin aleyhine çalışıyor" iddiasına cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında birçok miting ve esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener'i de söylemlerinden dolayı eleştirdi.

"GÜZEL, İYİ BİR SONUÇ"

Seçim sonuçlarının başlangıçtan itibaren CHP lehine olmasına sevindiğini ve kendisini mutlu ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Seçimin ağırlıklı olarak CHP’nin lehine sonuçlanması sadece CHP’liler açısından değil, karamsarlığı yaşayan milyonlarca kişi açısından da olumlu sonuç doğurdu. İnsanlar Türkiye’de kendilerini biraz umutsuz hissetmeye başlamıştı. Seçim başarısıyla demokrasimiz kazandı. Seçimin sakin bir ortamda gerçekleşmesi, zaman zaman sorun çıksa da güzel, iyi bir sonuç. CHP açısından da son derece mutluyuz" dedi.

"İYİ PARTİ'YE VERDİK, SIFIR ÇEKTİK"

Geçen seçimde 11 büyükşehir belediyesini aldıklarında da iyi bir oy aldıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "O dönemin bir de şöyle bir özelliği vardı: Manisa’dan sıfır oy çıktı. Çünkü, Manisa’yı İYİ Parti’ye vermiştik. Samsun’u İYİ Parti’ye vermiştik sıfır oy çıktı. Konya’dan da sıfır oy aldık çünkü CHP’liler gidip İYİ Parti’ye oy verdiler. İYİ Partililer de diyelim ki Bursa’da bize oy verdiler. Ankara’da bize oy verdiler. İstanbul’da bize oy verdiler" ifadelerini kullandı.

"CHP ALEYHİNE ÇALIŞIYOR" İDDİASINA CEVAP

Genel başkanlığı bıraktıktan sonra partisinin aleyhine çalıştığı iddiasına da Kılıçdaroğlu şu ifadelerle cevap verdi:

“Ben alana çıkmadım, doğrudur. Çünkü partinin böyle bir geleneği yok. Ama ben bazı belediye başkanlarımızın seçim çalışmalarına görüntülü olarak katıldım. Yani belediye başkanları talep ettiler, ‘Görüntülü katılabilir misiniz?’ diye. En azından buna ‘Olur’ deyip görüntülü katıldım, CHP’li belediye başkan adayına oy verilmesini istedim. Elazığ benim liseyi okuduğum kent. Burada CHP kazansın diye ilde yayın yapan üç televizyonun ortak yayınına katıldım. Dolayısıyla bir genel başkanın, parti aleyhine çalışması zaten akıl dışı bir şey. Bu biraz önyargılardan kaynaklanan veya AKP’nin trolleri tarafından yapılan bir çalışma diye söyleyebilirim. Yoksa aklı başında olan birisi bilir ki CHP’liler kendi partililerinin başarısı için çalışırlar. Zaten işin doğası da bunu gerektirir.”