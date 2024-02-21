Kılıçdaroğlu mu yoksa Özel mi? 'Hangisi daha başarılı?' anketinde fark attı 

21 Şubat 2024 23:25 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 23:26

Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler çalışmalarını hızlandırdı. CHP ise yerel seçime genel seçimden daha farklı bir kadro ile gidiyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel 812 oy alarak partinin yeni genel başkan seçilmişti.

Tartışmalı kurultayın ardından CHP'de 'değişim' yaşanırken Özgür Özel ise 3 aydır partinin genel başkanlığını yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu hakkında, "Günah keçisi ilan edip yalnızlığa mahkum ettiler" sözleri ise çok konuşulmuştu.

"HANGİSİ DAHA BAŞARILI?"

Areda Survey, 25-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmayı kamuoyu ile paylaştı. 2 bin 24 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştırırsanız hangisini Genel Başkan olarak daha başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

KILIÇDAROĞLU FARK ATTI

Soruya katılımcıların yüzde 62'si Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verirken Özgür Özel'i başarılı bulduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 37'de kaldı.