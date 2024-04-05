Kılıçdaroğlu 'Siyaset beni bırakmaz' dedi kurultay sorusuna yanıt verdi

05 Nisan 2024 23:49 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 23:54

CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden birinci parti olarak sandıktan çıkmasına partinin eski liderinden değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu sandık başarısını 3 maddede özetledi ve kurultayda aday olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

KRT'ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben siyaseti bıraksam da siyaset beni bırakmaz" cümlesiyle siyasete geri dönüşünün sinyalini verdi. CHP kurultayında aday olup olmayacağı sorusuna net cevap vermeyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi.: "Yakın zamanda bir kurultay olacağını sanmıyorum. biliyorsunuz tüzük kurultayı olacak, daha bir şey görmedik. tüzüğü görmek gerekiyor. İşte o zaman gerçekten bir değişim oldu diyebiliriz" yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre CHP'nin sandık başarısının üç sebebi var: "Birinci neden AKP'ye küskün olan seçmenin sandığa gitmemesi. İkinci neden, seçim iki parti arasında geçti, AKP VE CHP. AKP'ye küskün olan seçmen DEVA, Gelecek, İYİ Parti veya Saadet'e oy vermek istemedi. Oylarını kazanma ihtimali olan partiden yana kullandılar. Üçüncü neden ise Kürt seçmenin CHP'yi tercih etmesi. Kürtlerle geçmişte kurduğumuz ortaklaşma zemini ve diyalog bu zemini oluşturdu. Van'da ve Diyarbakır’da yapılan toplantılar bunda etkili oldu.”

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarında yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçim başarısı sonrası kendisini aramadığını da sözlerine ekledi.