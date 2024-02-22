Kim bu CHP'deki hazımsızlar? 'Başarısızlıkla birlikte olağanüstü kurultay konuşulacak'

22 Şubat 2024 09:04 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:24

CHP, aday belirlemede yaşanan sıkıntılardan, istifalara kadar birçok sorunla mücadele ediyor. Öyle ki henüz tam anlamıyla seçmenlerinin karşısına dahi çıkamadı.

Tüm belirsizliklerin içinde bu kez de parti içindeki muhaliflerle mücadele yaşanıyor. CHP lideri Özgür Özel, iç muhalefetin yerel seçimlerde başarısızlık yaşanması halinde olağanüstü kurultay hesabında olduklarını söyledi ve "Üç-beş hazımsız avuçlarını yalar" dedi.

Şimdi sorulan soru ise Özel'i koltuğundan etmek isteyen bu hazımsızların kim olduğu? TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Cem Küçük'ün sunduğu Günaydın Türkiye programında konuşan TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, Özel'in kimleri hedef aldığı ve seçimde alınabilecek başarısız sonuçlarla birlikte CHP'de neler olabileceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZÜNÜ BİZZAT TECRÜBE EDEREK GÖRÜYOR"

Doğruda hedefin belli olduğunu ve o kişinin de Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Sözcan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözü vardı. Kılıçdaroğlu diyordu ki; CHP'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmekten daha zordur. Şimdi Özgür Özel bu sözü yaşayarak bizzat tecrübe ederek görüyor" dedi.

"ÖZEL GÜÇ DENGELERİNİ GÖZETMEK ZORUNDA KALDI"

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup olduğunun altını çizen Sözcan, "İmamoğlu'nu oluşturduğu bir güç dengesi var. Yani adayları belirlerken dahi Özgür Özel bu güç dengelerini gözetmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı. Sözcan, CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olduğu takdirde olağanüstü kurultayın konuşmaya başlanacağını söyledi.