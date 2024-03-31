Kimi ailesiyle, kimi tek başına oyunu kullandı! İşte siyasilerin sandık başından yansıyan kareleri

31 Mart 2024 13:51 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:30

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı. Kurum, "İnşallah bugün erken bir bayramı tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız" dedi.

Kurum sözlerine şöyle devam etti;

"Oyumuzun İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bugün İstanbul'da, İstanbul'un geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan oylarını kullanmalarını istiyorum. Sandıklara sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp, kullandıkları oylara sahip çıksınlar. İnşallah bugün erken bir bayramı tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda, adından saraçhanede bu coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimize paylaşacağız"

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL OYUNU MEMLEKETİ MANİSA'DA KULLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Manisa'da kullandı.

Eşi Didem, kızı İpek Özel ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na gelen Özgür Özel, okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Özel, oyunu 1174 numaralı sandıkta kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirtti.

Özel, seçimin sorunsuz ilerlediğini belirterek, herkesi sakinliğini korumaya, itidalli davranmaya davet etti.

EKREM İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI

CHP İBB Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde bulunan Emin Yüksel İmam Hatip Lisesi’ne ailesiyle birlikte gelerek 2244 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan İmamoğlu, vatandaşlardan helallik istedi. Sandık güvenliğine de dikkat çeken İmamoğlu, "Oy demokrasilerde vatandaşların kutsal hakkıdır ve bu hakkın korunması da şarttır" dedi.

İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu açıklamalarına şöyle devam etti;

“Bugün Türkiye’nin her yerinde yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının bütün güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun sıkıntının olmadığı sandık iradesinin kimsenin hakkına gelmeden sonuç ne ise vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle sonucun ilanıyla göreve başlamasının ülkemiz demokrasisi ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir. Bu duygularla bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyorum.

BAHÇELİ: ÇOK DAHA GÜZEL SEÇİMLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’nda kullandı.

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli, yeni yüzyılın mahalli idari seçimleri olarak ilk seçimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

MERAL AKŞENER: HER ŞEY İYİ OLACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu eşi Tuncer Akşener’le birlikte kullandı. .

Akşener, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere ilişkin il ve ilçelerde esnaf ziyareti gerçekleştirerek propaganda yaptığını hatırlatan Akşener, "Bedensel bir çalışma olduğu için baya da yoruldum. İnşallah hayırlısı olur. Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum, bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Akşener, seçimin Ankara’da çok ilginç geçeceğini söyleyerek, "Her şey iyi olacak. Bizim durumumuz iyi olacak" dedi.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU OYUNU KULLANDI

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Ankara Çankaya Lisesi'nde kullandı.

Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için beraberindeki partililerle Çankaya Lisesi'ne geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Karamollaoğlu, "1052" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra açıklama yapan Karamollaoğlu, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Mahalli seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Hepimiz de bu seçime saygı duymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

MANSUR YAVAŞ: SEÇİMLERİN SONUCU HAKKINDA HİÇBİR TEREDDÜDÜMÜZ YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve kayınvalidesi Nevin Kıvanç ile birlikte oyunu Ankara’da kullandı.



Oy kullanmasının ardından açıklamada bulunan Yavaş, “Oylarımızı kullandık. Ankara için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur. İnşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde görüşmek üzere” dedi.

TURGUT ALTINOK: KAZANAN ÜLKEMİZ VE ŞEHİRLERİMİZ OLSUN

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun." dedi.

MUHARREM İNCE OYUNU KULLANDI

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ve eşi Ülkü İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4683 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan İnce, “Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü fakat bu düğün meşru ama adil değil” dedi.

DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN: DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Babacan, Çankaya ilçesindeki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda 4624 numaralı sandıkta eşi Zeynep Babacan ile oy kullandı.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Babacan, "Bugün gerçekten Türkiye için güzel bir gün. Demokrasimizin işlediği, böylesine zor bir coğrafyada vatandaşlarımızın sandığa yoğun ilgi gösterdiği bir ülkeyiz. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Demokrasimize sahip çıkalım. Demokrasimize sahip çıkmanın en önemli yolu da sandıkta irademizi millet olarak ortaya koymak" diye konuştu.

LÜTFÜ SAVAŞ OYUNU KULLANDI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş, oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, "Bugün Büyükşehir hem ilçe hem de muhtarlık seçimleri vardı. Meclis üyesi ve aza seçimleri de vardı. Eşim ve çocuklarımla oyumuzu kullanıp çıktık. İnşallah demokrasimiz için Hatay’daki ve Türkiye'deki insanlar için hayırlara vesile olur. Hak eden insanın kazandığı ve hakkaniyet ölçüsünde yönetildiği şehirler olur. Hayırlı olsun" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA ANKARA'DA OY KULLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Ankara'da yer alan Çankaya İlkokulu'nda 1151 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Zarfı sandığa eşi ile birlikte attıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya şunları dedi:

“Bugün söz de, karar da milletin. Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak oy sayımının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Temennimiz, her zaman olduğu gibi demokrasi bayramının en güzel şekilde neticelenmesi ve tamamlanması.”

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK OYUNU KULLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı.

Şahin Sevin İlkokuluna gelerek 1202 numaralı sandıkta oy veren Bakan Şimşek, sandık görevlilerine başarılar diledi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, "Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olur inşallah." diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, OYUNU ANKARA'DA KULLANDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Fidan, ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirleyecek olan yerel seçimlerde oy verme işlemini Ankara'nın Yenimahalle semtinde gerçekleştirdi.

Ankara'da mukim Bakan Fidan, 14.24'te Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu 1230 numaralı sandıkta kullandı.

Sandık görevlileriyle tokalaşan Fidan, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.

Kabinde pusulaları mühürleme işlemini tamamlayan Fidan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek oy zarfını sandığa attı. Daha sonra mührü teslim ederek imza atan Fidan, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanan vatandaşların, seçmen listesinde 332. sırada yer alan Dışişleri Bakanı Fidan'a giriş ve çıkışta ilgi göstermeleri dikkati çekti.

TİCARET BAKANI BOLAT: İNŞALLAH SONUÇ MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLUR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Bahçelievler'de kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Bolat, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tüm ülkemize, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi yönetecek başkanlar ve belediye meclis üyelerinin halkımızın aziz oylarıyla seçileceği bir seçim gerçekleştiriliyor.'' dedi.

Çok çalıştıklarını ve takdirin yüce millete ait olduğunu vurgulayan Bolat, "İnşallah sonuç da memleketimiz, milletimiz için hayırlı olur. Merkezi hükümetle birlikte ilçelerde, illerde, büyük şehirlerde büyük bir kalkınma, yenileşme, modernleşme ve çevre ve şehirciliğin en ileri düzeyde olacağı bir dönemin başlamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ OYUNU BARTIN'DA KULLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart 2024 Mahali İdareler Seçimi için eşi Fatma, kızı Ayşe Sena Tunç ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde oyunu kullandı.

Adalet Bakanı Tunç ve eşi ve kızı ile Kaleşah İlköğretim okuluna gelerek, 1009 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Tunç, "Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii demokrasinin şölenidir seçimler. Seçim tecelli ettiği anlamlı günler. 61 milyondan fazla insanımız, seçmenimiz bugün sandık başına gidiyoruz. Seçimin başından bu yana güzel, huzurlu bir seçim sürecinin geçtiğini görüyoruz. İnşallah böyle sonuçlanacaktır.

Seçimin şeffaflığı ve seçim güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe Türkiye'de yoktur. Türkiye dünyaya örnek bir demokrasidir. Dolayısıyla Türk insanı ülkesine sahip çıkar, demokrasiye sahip çıkar. Millet, milli iradeye sahip çıkar. Bugün de bunun en güzel örneğini görmekteyiz" dedi.

BAKAN TEKİN ANKARA'DA OYUNU KULLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Bakan Tekin, eşi Ayşe Tekin ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar İlkokulu'ndaki "1138" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle selamlaşan Bakan Tekin gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi. Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Tekin, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI IŞIKHAN OYUNU KULLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eşi Semire Işıkhan ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağı İzciler Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Bakan Işıkhan seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Gelecek yüzyılda da yerel yöneticilerimizle birlikte hem istihdamın hem de iş gücünün artırılması noktasında birlikte çalışacağımız birçok projeye imza atacağız inşallah." dedi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan ve bir süre sohbet eden Işıkhan, "2269" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa zarfı eşi ile atan Işıkhan, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi gelecek yüzyıla hazırlayacak yerel yöneticilerimizi belirlemek amacıyla oyumuzu kullandık. Bu seçim sonuçları gelecekte projelerle ve hizmetlerle yerel yöneticilerimizin başarısıyla birlikte inşallah belli bir noktaya gelecek. Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gelecek yüzyılda da yerel yöneticilerimizle birlikte hem istihdamın hem de iş gücünün artırılması noktasında birlikte çalışacağımız birçok projeye imza atacağız inşallah. Seçimler gördüğünüz gibi demokrasi şenliğinde geçiyor."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ OYUNU KULLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyunu Gazi Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Gazi Anadolu Lisesi'ndeki "4135" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle selamlaşan Bakan Göktaş, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.

Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Göktaş, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, bugünü demokrasinin bayramı olarak nitelendirdi.

Her vatandaş gibi kendisinin de oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Göktaş, "Sonuçların vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyor, Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına inanıyorum." diye konuştu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY OYUNU İSTANBUL'DA KULLANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk yerel seçimlerinde vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyumuzu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI URALOĞLU OYUNU ANKARA'DA KULLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı.

Bakan Uraloğlu, eşi Ruveyda, kızları Zeynep ve Gülnisa Uraloğlu ile Çankaya'daki Cebesoy İlkokulu'na geldi.

Uraloğlu, oyunu 4567 numaralı sandığa atarken "Vatandaş olarak irademizi sandığa yansıtıyoruz. Seçimler inşallah memleketimiz için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bakan Uraloğlu, oylama sonrası da şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun bir süreç sonucunda mahalli seçimleri yapıyoruz. Belediye başkanlarımız için oylarımızı kullanıyoruz. Bir yıl içinde ikinci seçim oldu. Memleketimiz için inşallah hayırlı olsun. Bizlere en iyi hizmet edecek insanları Allah nasip etsin. Sükunet içinde geçmesini temenni ediyoruz ki öyle oluyor zaten."

Uraloğlu, okuldan ayrılmadan önce vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI, OYUNU ANKARA'DA KULLANDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Çankaya'daki Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Bakan Yumaklı, sabah saatlerinde Çankaya'daki Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'ne geldi.

Yumaklı, oyunu "3259" numaralı sandığa attı.

Oy kullanmasının ardından açıklamada bulunan Yumaklı, seçimlerin ülkede demokrasi bayramı olduğunu söyledi.

Yumaklı, milletin her dönem çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıttığına dikkati çekerek, "Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içinde bir seçim geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır. Seçimde görev yapanlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sonuçların ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK, OYUNU İSTANBUL'DA KULLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu verdi.

Esenler'deki Kemer İlkokulu'nda oyunu kullanan Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuzu İstanbul'da kullandık. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." temennisinde bulundu.

SAĞLIK BAKANI KOCA OYUNU ÜSKÜDAR'DA KULLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Bakan Koca, eşi Hale ve oğlu Abdülaziz Emir ile oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Burada bir süre sıra bekleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Koca, ailesiyle 3305 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bakan Koca, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuzun, tüm şehirlerimizin yerel yönetimler için yapacağı tercihin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokratik bir hak olarak oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Oy kullanmak şehirlerimiz için bir sorumluluğumuz. Yönetimde özellikle halkın iradesi esastır. Demokraside, seçen seçilenden üstündür. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum."

TBMM SANAYİ KOMİSYONU BAŞKANI VARANK, OYUNU BURSA'DA KULLANDI

BMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Varank, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Osmangazi ilçesindeki Hürriyet Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu'nda oy kullanacağı "3163" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi.

Sandık kurulu başkanı ve müşahitlerle selamlaştıktan sonra kabinde oy verme işlemini gerçekleştiren Varank, "Hayırlı, uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah." diyerek, zarfı sandığa attı.

Mustafa Varank, gazetecilere, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini ifade etti.

Tüm yurtta vatandaşların sandık başında olduğunu belirten Varank, "Bursa'da da hemşehrilerimiz sandıklara gittiler. Şehirlerini, ilçelerini emanet edecekleri belediye başkanı adaylarını seçecekler. Bizler de arkadaşlarımızla beraber geldik, oyumuzu kullandık." diye konuştu.

Varank, sandık başında çalışanların çok ulvi bir görev yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye demokrasisinin, Avrupa ile kıyasladığında bile dünyada en oturmuş demokrasilerden olduğunu vurgulayan Varank, şunları söyledi:

"Demokrasi kültürünün gerçekten çok yaygınlaştığı, çok partili hayatın içselleştirildiği bir ülke. Dünyada yüzde 80'lerin üzerinde, yüzde 90'lara varan katılımların olduğu seçimleri görmek pek mümkün değil ama bizim ülkemizde vatandaşlarımız hem Cumhuriyetine hem de demokrasisine o kadar sahip çıkıyor ki muhtarlık seçimlerinden işte belediye meclis üyeleri, büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanlarına kadar gerçekten kıyasıya bir yarış devam ediyor. Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. İnanıyoruz ki vatandaşımızın takdiri her şeyin üzerindedir."

ESKİ CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU OYUNU KULLANDI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MUŞ, OYUNU SAMSUN'DA KULLANDI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Samsun'da oyunu kullandı.

Muş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile İlkadım ilçesindeki Gülsem Sami Kefeli Ortaokulu'na gelerek, oyunu kullanacağı sandık başında sıraya girdi.

Daha sonra 2053 numaralı sandıkta oyunu kullanan Muş, ardından okuldaki sandıkları gezerek görevlilere başarılar diledi.

Türkiye'de yaklaşık 2 aydır bir kampanya dönemi yaşandığını belirten Muş, "Partiler söyleyeceklerini söylediler. Adaylar söyleyeceklerini söyledi. Şimdi de sıra millette ve demokrasinin tecelligahı sandık kuruldu. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sonlanmış olacak. Ondan sonra da milletin iradesi ortaya çıkacak." dedi.

Sandıktan çıkacak sonuçlara herkes gibi saygılı olduklarını vurgulayan Muş, "Milletin kararının başımızın üzerinde yeri var. Ülkemize hayırlı olsun. Önümüzdeki 5 yılı inşallah yönetecek kadrolar bu seçim beraberinde belirlenmiş olur ve Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam eder." diye konuştu.

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÖZDAĞ, OYUNU KULLANDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek oy kullanmak için sırada bekleyen Özdağ, oyunu 4011 no'lu sandıkta kullandı.

DP GENEL BAŞKANI UYSAL OYUNU KULLANDI

Demokrat Parti Genel Başkanı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu memleketi, Afyonkarahisar'da kullandı.

Selçuklu İlkokulu'na eşi Hatice Uysal ile giden Gültekin Uysal, 1240 numaralı sandıkta oy verdi. Uysal, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, Türkiye'nin 16 Nisan 2017'de bir evreye girdiğini belirterek, "Referandumlar, 2018, 2019 ve 2023 yıllarındaki genel ve yerel seçimler. Aslında birbirinin tamamlayıcısı bir iklimde devam ediyoruz. O açıdan milletimiz değerlendirecektir. Sadece bir yerel seçim değil. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar ve alım gücü kaybını vatandaşlarımız kendi cephesinde bütün bunları değerlendirecektir."

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI ERBAKAN, OYUNU KULLANDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara’da Balgat Binnaz-Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde kullandı.

11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL, OYUNU BEYKOZ'DA KULLANDI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı.

Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte giden Abdullah Gül, 1156 numaralı sandıkta oyunu verdi. Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül daha sonra okuldan ayrıldı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ZEYBEKCİ, OYUNU KULLANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Denizli'de kullandı.

Zeybekci, Pamukkale ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1246 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Zeybekci, seçimlerin karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde geçmesini temenni ederek, "Seçim süreci boyunca koşturduk, çalıştık. Biz iktidar partisi olarak sürpriz beklemiyoruz, Denizli'de hedefimiz 20'de 20. Emaneten bıraktığımız belediyeleri geri alacağımıza inanıyorum." dedi.