Krizlerin bitmek bilmediği CHP'den eleştirilere cevap: Her doğum sancılı olur

25 Şubat 2024 09:56 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 10:18

Yerel seçimlere çok az bir süre kalan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde patlak veren krizlerle boğuşmaya başladı. Aday belirleme süreci oldukça zor geçen CHP'nin olayların ardından yapılan eleştirilere bakışı ortaya çıktı.

Kurultaydan önce Özgür Özel’in “Önceki yönetimle hesaplaşma olmayacak. Önseçim yapılacak” açıklamasına dikkat çeken bazı milletvekili ve eski kurmaylar “Adaylaştırma sürecinde kurultayda vaat edilenin tersi bir durum ortaya çıktı” değerlendirmesini yaptı.

"ÖNEMLİ OLAN İSİMLER DEĞİL...."

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP’nin yeni yönetimi de eleştirilere karşı “Her doğum sancılı olur” yorumunu yineliyor.

Partinin değişimle birlikte yeni ve genç isimleri aday yaptığını söyleyen kurmaylar, “Önseçim sözümüz milletvekili seçimleri içindi ve bunu yerine getireceğiz. Parti genç adaylarıyla yeni neslini hazırlıyor ve adaylarımıza güveniyoruz. Bunun dışında parti içinde eleştiri ve tartışmalar her seçim sürecinde olur. Ancak artık bundan sonra seçimlere az bir süre kaldı ve tüm partililerin birlikte partinin başarısı için çalışması gerekiyor. Önemli olan isimler değil, parti ve partinin başarısıdır” değerlendirmesinde bulunuyor.