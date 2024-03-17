Kurum: İstanbul’u yalanlardan ve trafik çilesinden tamamen kurtaracağız

17 Mart 2024 23:40 - Güncelleme : 17 Mart 2024 23:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Giresun Hemşehri İftarı’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Murat Kurum’un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Giresun Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş, Bağcılar Giresunlular Dernek Başkanı Ziya Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“YALANLARDAN VE TRAFİK ÇİLESİNDEN TAMAMEN KURTARACAĞIZ”

“31 Mart gecesi, yeni bir İstanbul’un müjdecisi olacak” diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“31 Mart gecesini hep birlikte İstanbul’un bayramı haline getireceğiz. İstanbul’un her sokağında sevinç olacak. Umut meşaleleri yanacak. Esas bayramı, 1 Nisan’dan sonra yapacağımız çalışmaların meyvesini almaya başlayınca yaşayacağız. İstanbul’un 39 ilçesinde inşa edeceğimiz güvenli yuvalarımız yükseldikçe, sevincimiz daha da artacak. İstanbul’u afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm çalışmalarımızı yaptık. İstanbul’un trafik çilesini, ulaşım sorununu da çözüme kavuşturmak için hızla harekete geçeceğiz. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla İstanbullu hemşerilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız. Bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi, ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Ya trafik çilesini yaşatanları ya da bizim gibi çilesiz İstanbul vaat edenleri seçeceğiz. Ya bu milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul’a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz.”

“NİSAN GELECEK, DERTLER BİTECEK”

Bütün İstanbullulara söz verdiğini dile getiren Kurum, “Bu kardeşiniz reklam değil, gerçek belediyecilik yapacak. Haksızlıktan yana değil, adaletten yana olacak. Ayrı gayrıdan değil, eşitlikten yana olacak. Öngörüsüz değil, daima vizyoner olacak. Kibirli değil şefkatli olacak. Zorlaştırmayacak kolaylaştıracak. Milletin değerlerine daima saygılı olacak. Bakarız değil, yaparız diyecek. Geleceğini değil, geleceğinizi düşünecek. Asla hesap yapmayacak, gerektiğinde hesap verecek. Gerekenleri değil, fazlasını yapacak. Koltuğuna değil, İstanbul’a bağlı olacak. Bahane değil, çözüm üretecek. Daima yapan, daima üreten tarafta olacak ve bu şehre kazandırdığı her hizmetten sonra yediden yetmişe tüm İstanbulluların hayır dualarını alacak. Hep birlikte diyoruz ki geliyoruz işte halkın gücüyle. Yapacak iş çok, başka İstanbul yok. Nisan gelecek, dertler bitecek. Bir muradı var bu şehrin, yüzler gülecek” diyerek konuşmasını tamamladı.