Kurum: O bitirdiğiniz İstanbul’da bugün herkes çile çekiyor

24 Şubat 2024 21:18 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 21:30

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa Millet Bahçesi’nin açılışına katıldı. Program açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta konuşmalarını yapan Kurum’a vatandaşlar “Sen bize reisin emanetsin”, “İstanbul’un muradı gümbür gümbür geliyor” sözleri ve alkışlarla eşlik etti. Murat Kurum, açılışı yapılan Millet Bahçesi’nin merhum Necmettin Erbakan ve arkadaşları tarafından kurulan ilk yerli motor fabrikasının yeri olduğunu belirtti. Erbakan ve arkadaşlarının hatıralarının yaşaması gerektiğini ifade eden Kurum “Bu Millet Bahçesi’nin ismi Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur” şeklinde konuştu. Edilen duaların ardından protokolün sahneye çıkıp kurdele kesmesiyle birlikte açılış gerçekleştirildi. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışa Murat Kurum’un yanı sıra, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“O BİTİRDİĞİNİZ İSTANBUL’DA BUGÜN HERKES ÇİLE ÇEKİYOR”

İstanbul’da yapacağı projeleri anlatan Kurum, mevcut İBB yönetiminin İstanbul’a israfı getirdiğini de kaydederek “İstanbul’da hangi görüşten olursa olsun, tüm kardeşlerimiz, annelerimiz, gençlerimiz bizlere güveniyor, bizlere inanıyor. Ben İstanbullulara verdiğim sözü burada da ifade etmek istiyorum. Yapacağımız 650 bin dönüşüm konutu, 100 bin sosyal konutla, İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünel projeleriyle, 250 bin araçlık otoparklarla, yeni çevre yollarıyla İstanbul’da trafik çilesini bitireceğiz. Bu şehirde hiçbir anne, evladının güvenliğinden, sağlığından endişe etmeyecek. Annelerimiz, ev kadınlarımız iş sahibi olacak, emeğinin hakkını alacak. Gençlerimiz, İstanbul’da yaşamayı ve okumayı bir zaruret değil, bir ayrıcalık olarak görecek. Bu hedefler, İstanbul’un 5 yıldır uzak kaldığı, hasret kaldığı, özlemle beklediği, göremediği hedeflerdir. Bu hedeflere ulaşmak için, elinde sihirli bir değnek olmasına gerek yok. Sadece İstanbul için dertlenmeleri, İstanbul’u gündemlerine almaları yeterli olacaktır. Ama bunların gözü hep dışarıda oldu. İstanbul’u bir türlü kalplerine, gönüllerine alamadılar. Çünkü bunların İstanbul diye bir dertleri yok, hedefleri hiçbir zaman olmadı. Biz, gerçek belediyecilik çizgisinden bir milim bile sapmayacağız. İstanbul’un annelerine, gençlerine, çocuklarına ait yüz milyarlarca liralık kaynakları çarçur edenlerin, acımasızca israf edenlerin elinden bu şehri 31 Mart akşamı kurtaracağız. Ve onlara siz, israfı bitirip hizmeti getirmediniz diyeceğiz. Siz israfı getirip, İstanbul’u bitirdiniz. o bitirdiğiniz İstanbul’da bugün herkes çile çekiyor” ifadelerine yer verdi.