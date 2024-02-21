Kurum ve İmamoğlu'na genç rakip: BTP'nin İstanbul adayı belli oldu

21 Şubat 2024 17:42 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 17:43

İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na genç bir rakip geldi. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), İstanbul adayı olarak 25 yaşındaki genç hukukçu Cihan Erdoğanyılmaz'ı gösterdi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Erdoğanyılmaz'ı "Teknoloji gurusu, dijital bir kimlik, hayalleri olan bir genç" ifadeleriyle takdim etti.

"CİHAN SANA EMANET İSTANBUL"

Baş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Size İstanbul adayımızı takdim etmek istiyorum. Cihan 25 yaşında, harika bir insan, teknoloji gurusu, dijital bir kimlik, hayalleri olan bir genç. Bambaşka bir İstanbul için yola çıktı. Onu yakında çok iyi tanıyacaksınız. Cihan sana emanet İstanbul"