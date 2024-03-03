İmamoğlu'nun AK Partililerle ilgili sözlerine Kurum'dan tepki: Kibrin aklının önüne geçmiş

03 Mart 2024 14:51 - Güncelleme : 03 Mart 2024 15:09

Seçim takviminde kritik bir viraj daha dönüldü. 81 il ve 922 ilçede, kesin aday listeleri seçim kurullarında askıya çıktı. Kesin aday listelerinin açıklamasının ardından oy pusulalarının basımına başlanıldı. Bu sırada adayların seçim çalışmaları da devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İstişare Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

BU NASIL BİR KİBİRDİR!

İstanbul'un iş bilmez ellerde ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybettiğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzun 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Sadece reklamla, algıyla, polemikle, bu koca 5 yıl geçmiştir. 'İsrafı bitirdik.' deyip o boy boy dizdikleri arabalardan daha fazlasını, bir türlü kime verdiklerini açıklayamadıkları o araçların 2 katını bugün şimdi hizmet aracı olarak kullandıklarını görüyoruz. 'İsrafı bitirdik.' deyip 175 milyon lira tabelalara reklam bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. İsrafı dibine kadar yaptıkları, 550 milyon lira para harcadıkları o konserleri görüyoruz.

"BİZİM İŞARETİMİZLE DALGA GEÇİYOR"

Yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada sırada belediyeye uğrayan başkan çıkmış dün yine 'Bir parmak eksilterek, el mi sallanır?' demiş. Hani bizim işaretimiz var ya, Rabia işaretimiz. Üstüne tüm AK Parti'mizin seçmeniyle bu yetmezmiş gibi dalga geçip 'Allah size akıl fikir versin.' demiş. Bu nasıl bir kibirdir ya. Kibri emin olun, o aklının önüne geçmiş. Neyle dalga geçiyor, bizim işaretimizle dalga geçiyor. Ne var bu işarette? Bu işarette tek bayrak, tek millet var, tek devlet var, tek vatan var. Bunu neyinden rahatsız oldun? Sen bizim birliğimizden, beraberliğimizden mi rahatsız oldun? Sen git o yabancı büyükelçilerle masada olmaya devam et.

"ARKASINDAN HANÇERLEMEYE DEVAM ET"

Biz, sen istesen de sen istemesen de milletimizin masasında, milletimizle el ele kol kola yürümeye 22 yıldır olduğu gibi yine devam edeceğiz. Sen git, 5 yıldır olduğu gibi yol yürüdüğün, 'liderim' dediğin o genel başkanını, il başkanını arkasından hançerlemeye devam et. Sen yine git, o İstanbul'un kaynaklarını, İstanbul'a değil kendi emellerin, kendi geleceğin için çarçur etmeye devam et ama sabret, 31 Mart'ta senin o eş genel başkanını da, seni de süresiz tatile yollayacak bu millet."