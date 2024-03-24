Murat Kurum'dan İstanbullulara "deprem" sözü: O evi yapacağız

24 Mart 2024 06:25 - Güncelleme : 24 Mart 2024 06:28

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'un tarihi ilçelerinden Üsküdar'da "Kahramanmaraşlılar ile Sahur Sofrası" programına katıldı.

"BU SÖZ, MURAT KURUM SÖZÜDÜR"

Burada seçim vaatlerini sıralayan Kurum, bakanlığı dönemindeki çalışmaları hatırlatarak, "Geçmişte sözlerimizi tuttuk, bizim verdiğimiz söz onların verip de tutmadıkları, hatta hatırlamadıkları sözlere benzemez. Biz bir söz verdik mi tutarız, bu söz eser adamlarının, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür" dedi.

ÖNCELİK DEPREM

Kurum, öncelikli olarak depremle ilgili endişelerle mücadele edeceklerini vadederek, "Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Engelli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecek" şeklinde konuştu.

"O EVİ YAPACAĞIZ"

Kurum, salona giriş yaparken bir çocuğun kendi çizdiği resmi hediye ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Depremde yıkılan bir evin enkazının resmini çizmiş, yanına da beni çizmiş. 'Murat ağabey gelecek, o evi yapacak.' diyor. Biz o evi yapacağız, o çocukların umudu olacağız. Bir tane kardeşimiz de salona girerken, 'Deprem bölgesine geldiniz, günlerce, aylarca bizim için çocuklarımız için çalıştınız. Sizler, eşiniz, çocuklarınız bize hakkınızı helal edin.' dedi. Biz görevimizi yaptık. Milletimizin en zor anında yanında olmalıydık."

"1 NİSAN'DA İŞ BAŞINA GEÇECEĞİZ"

Kurum, "dirençli bir İstanbul" sözü verdiklerini dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı: "Nasıl geçmişte afetlerde çalıştıysak, nasıl Elazığ'da Malatya'da, Giresun'da Bartın'da söz verip tuttuysak, 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattıysak İstanbul için de öyle yapacağız. Kentsel dönüşüm için 650 bin konut dedik. İşte, 31 Mart'ta İstanbullular bize yetki verdikten hemen sonra, 1 Nisan'dan itibaren iş başına geçeceğiz."