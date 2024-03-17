Kurum'dan İmamoğlu'na metro tepkisi: Böyle bir tören duydunuz mu

17 Mart 2024 06:31 - Güncelleme : 17 Mart 2024 06:34

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına deavam etti. Kurum, Türkiye Bosna Sancak Derneğini ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti, Başakşehir ve Kağıthane'de vatandaşlara hitap etti.

İlk olarak Bayrampaşa'daki Türkiye Bosna Sancak Derneğine ziyarette bulunan Kurum, burada yaptığı konuşmada, asrın felaketini yaşayan deprem bölgesine Boşnak ve Arnavut vatandaşların büyük destek verdiğini hatırlatarak İstanbul'daki riskli yapıların acilen dönüştürülmesi için hızla çalışacaklarını belirtti.

"KOCA 5 YILDA TEMEL ATMADI"

Sonrasında Başakşehir'de belediyenin "Ramazan Etkinlikleri" programında vatandaşlarla buluşan Kurum, burada ise mevcut İBB yönetimini eleştirerek "'Ulaşım sorununu çözeceğiz ve birçok metro ihalesi yapacağız' dedi, trafik tam bir çileye dönüştü. 'Mevcut metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracağız' dedi, tek yeni bir metro ihalesi yapmadı. Hızray diye bir proje çıkardı, '4 yılda bitireceğiz' dedi, şu koca 5 yılda temel atmadı. Şimdi yine beyannamesine koymuş Hızray yapacakmış. Sen ne yaptın ki bundan sonraki süreçte millet senin sözüne inansın?" ifadelerini kullandı.

Kurum'un son durağı ise Kağıthane'de düzenlenen "Sivas Hemşehri Sahuru" programı oldu. Programda, konuşma yapan Murat Kurum, gerçek belediyecilik yaparak kentin ulaşım çilesini bitireceğini dile getirerek, "İstanbul'un 5 yıllık cefasını hep birlikte çektik, önümüzdeki 5 yıl sefasını ise hep birlikte süreceğiz" dedi.

"ALELACELE YAPILMIŞ BİR İCRAAT"

Sözü Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından beton dökülerek kapatılan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattına getiren Kurum, "Daha birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korktular ki, 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe - Yenidoğan hattını şimdi alelacele orada önce metro hattının ismini değiştirdiler. Sonra da sözde 'Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni' yaptılar. Siz hiç böyle bir tören duydunuz mu? Ya temel atarsın, ya açılış yaparsın. Bir zahmet çalışmak için tören yapıyorlar? Orada bile temel atma diyemiyorlar. Çünkü ortada ne temel var ne metro var. Bu da seçim korkusuyla aslında alelacele yapılmış icraatlardan bir tanesi ama artık korkunun ecele faydası yok."