Kurum’dan İmamoğlu’nun küçümseyici tavrına tepki: CHP zihniyeti değişmez

06 Mart 2024 21:25 - Güncelleme : 06 Mart 2024 21:36

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Silivri’de düzenlenen Eski Belediye Binası Temel Atma Töreni’ne katıldı. Kurum, Silivri’nin sorunlarına geliştirecekleri çözümleri paylaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev kadınlarını küçümseyen tavrını eleştiren Kurum, tepki gösterdi.

Programda Kurum’a Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk ve MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın eşlik etti. Kurum’u parti binalarının önünde gençler meşale ve davul zurnalarla birlikte büyük bir ilgiyle karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda Silivri’de yapılan çalışmalarla ilgili film gösterimi yapıldı. Okunan duaların ardından protokollün sahneye çıkıp butonlara basmasıyla temel atma işlemi başlatıldı. Ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“HER ŞEY DEĞİŞİR AMA BU CHP ZİHNİYETİ DEĞİŞMEZ”

Mevcut İBB Başkanı’nın ev kadınlarını ayrıştıran ve küçümseyen tavrını eleştiren Kurum, “Bu CHP’nin İstanbul’a yabancı adayına; ‘Analizlere göre kadınlar daha çok AK Parti’ye oy veriyor?’ diye sordular. ‘Daha çok ev hanımları oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim’ dedi. Rezilliği görüyor musunuz? Ev hanımlarımızı yok sayıyor, ayrımcılık yapıyor. Kadınlarımıza yönelik bu ayrıştırıcı dil, bu nezaketsizlik böylesine önemli bir makama, İstanbul’un belediye başkanına hiç yakışıyor mu? Ben kadınlarımıza, annelerimize yönelik bu ayrıştırıcı dili reddediyorum. Bunu kabul etmemiz, bu hakarete sessiz kalmamız mümkün değil. Ne yazık ki, bunların zihniyeti, bunların karakteri bu. Her şey değişir ama bu CHP zihniyeti değişmez. Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de kadınlarımızı siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırıyorlar” diye konuştu.

“DİL, DİN, IRK, CİNSİYET AYRIMI YAPMADIK”

Milletin bu ayrıştırıcı dilden çok çektiğini sözlerine ekleyen Kurum, şöyle devam etti: “Siz hiç eşitlikçi olmayacak mısınız? Siz hiç adil olmayacak mısınız? Bu millet sizin bu ayrımcılığınızdan çok çekti. Yıllardır aynı tas aynı hamam. Geçmişte de çobanların oyunu ayrı tutuyordunuz, milleti mahallelere, kamplara ayırıyordunuz. Bıkmadınız mı, sıkılmadınız mı, yorulmadınız mı? Sen belki bıkmamış olabilirsin ama bu millet senden bıktı. İstanbul senden usandı, senden yoruldu. Biz, hiçbir şekilde bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz. Bizim için bu ülkede yaşayan 85 milyon vatandaşımızın her biri eşittir. Biz bugüne kadar hiçbir vatandaşımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadık. Bu ülkenin ve İstanbul’un bütün kadınları hangi düşünceye, hangi siyasi tercihe sahip olursa olsun bizim için eşittir, değerlidir.”

“SİLİVRİ’MİZ ARTIK SU BASKINLARIYLA GÜNDEME GELMEYECEK”

Silivri’deki altyapı sorunlarının hızla çözüleceğini sözlerine ekleyen Kurum, “İstanbul’umuzun göz bebeği olan Silivri’mize 42 kilometrelik sahil düzenlemesi yapacağız. Silivri’ye tam 8 halk plajı kazandıracağız. Eşsiz doğaya sahip Silivri’mizde tarım ve orman alanlarımızı koruyacak, tematik köylerle ilçemizin turizmini canlandıracağız. İBB tarafından bekletilen köylerimizin imar planlarını ilk meclis toplantısında onaylayacağız. Silivri’miz artık su baskınlarıyla gündeme gelmeyecek, dereleri ıslah edeceğiz. Kendi ağzından söylüyor, ‘İSKİ rezalet’ diyerek itiraf ediyor. Bir damla su da sen getir. Bizim yaptıklarımızı anca bozuyor” diye konuştu.

“ALIM GARANTİLİ ENTEGRE TESİSLERİMİZİ HIZLICA KURACAĞIZ”

Silivri’de yapılacak projelere değinen Kurum, "Çiçekçilik faaliyetleri için alım garantisi vereceğiz. Hayvancılığı ilerletmek için; mezbaha ve alım garantili entegre tesislerimizi hızlıca kuracağız. Silivri’mizin gençleri kendi işlerini kursunlar diye onlara paylaşımlı ofisler yapacağız. Arıtma tesisi olmayan hiçbir köyümüz kalmayacak. Tüm köylerimizin altyapı ve üstyapısını baştan aşağı yenileceğiz. Volkan Yılmaz Başkanımın yeni kavşaklardan otoparklara, prestij caddelerden kapalı Pazar alanlarına, gençlik merkezlerinden kültür parklara kadar sizlere, Silivrili kardeşlerimize vaat ettiği tüm projelerimizin de sonuna kadar arkasındayım. 1 Nisan’da Büyükşehir ve Silivri el ele verecek, İstanbul’umuzu hep birlikte geleceğe hazırlayacağız” dedi.