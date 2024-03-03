Kurum’dan kentsel dönüşüm tepkisi: Koca 5 yılda 5 bin konutu ancak dönüştürmüşler

03 Mart 2024 21:30 - Güncelleme : 03 Mart 2024 21:36

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen hamsi festivaline katıldı. Festivale Murat Kurum’un yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda Pendikli vatandaş katılım sağladı. Sahilde bulunan meydanda kurulan çadırlarda yüzlerce vatandaşa hamsi ekmek dağıtıldı. Festival kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterileri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde yöresel sanatçılar da sahne alarak konser verdi. Vatandaşlara müzik ziyafeti sunulan festivalde, tonlarca hamsi ikram edildi. Müzikler eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin birlikte horon oynadı.

“KOCA 5 YILDA 5 BİN KONUTU ANCAK DÖNÜŞTÜRMÜŞLER”

Kurum, “Şimdi sadece İstanbul diyoruz. İstanbul’un sorunlarına odaklanacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. İstiyoruz ki İstanbul'da 650 bin konutumuzu dönüştürelim. CHPli Belediye Başkan adayı bu konutların yapılmasına gerek yok diyor, akla ziyan. İstanbul’da kentsel dönüşüm yapılmasın diyor. Geçmişte yaptıkları belli, koca 5 yılda 5 bin konutu ancak dönüştürmüşler. Trabzon'da yaptığımız konut sayısı bundan daha fazla. Pendik'te bizim sosyal konutlarımızı görürsünüz. 39 ilçede yaptığımız projeleri görürsünüz. Çocuklarımız, yarınlarımız için çabalarken görürsünüz. Biz aşkla, şevkle, sizlerle el ele vereceğiz İstanbul’umuzun yarınlarını birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“1 NİSAN’DAN BU AZİZ ŞEHRE HİZMETLERİMİZİ YAPACAĞIZ”

“31 Mart seçimleri böylesine önemli, kritik bir seçim” diyen Kurum, “Bir taraftan İstanbul için hayaller kurup o hayallerin peşinden koşanlar var bir tarafta maalesef İstanbul'un geleceğine ilişkin bir hayali, projesi olmayanlar var. 31 Mart’ta gerçek belediyeciliği getireceğiz. Size söz, İstanbul’un her sokağında, her bir ilçesinde bizi göreceksiniz. Hep sözünü tutan hayallerini gerçekleştiren tarafta olacağız. Allah’ın izniyle 1 Nisan’dan bu aziz şehre hizmetlerimizi yapacağız” dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Burası Pendik sahil meydanı, biz 30 yıldır burada etkinlik yapıyoruz. Ama ne yazık ki 5 yıldan beri akıllarına Pendik’te etkinlik yapmak gelmeyen Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında buraya bizim çadır kurmamızı engellemeye çalışıyor. Ama biz buna direneceğiz. 5 yıldır bu meydanda etkinlik yapmayanlara buna müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.