Kurum’dan Özel’e ‘vatan sevgisi’ tepkisi Sorgulayacak en son kişisin!

09 Mart 2024 19:51 - Güncelleme : 09 Mart 2024 20:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla’da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitinge Kurum’un yanı sıra eski Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, MHP Tuzla İlçe Başkanı Aslan Ali Baş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum’a vatandaşlar konuşmaları sırasında alkışlarla eşlik etti. Kurum’un miting sonunda vatandaşlara karanfil attı.

METRO İHALESİ ELEŞTİRİSİ

Mevcut İBB yönetiminin 5 yıldır metro ihalesine çıkmadığına dikkat çeken Kurum, "İstanbullular 5 yıldır bu beceriksiz yönetimin elinde çile çekiyor. Mevcut CHP’li İBB yönetiminden en ufak bir proje gördünüz mü? Bu şehrin en önemli sorunlarının başında ulaşım problemi geliyor. 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Taş üstüne taş koymadılar. Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler. Başlattığımız metroları dahi bitiremediler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de bu Yalancı Başkan çıkıp ne yapıyor? Rahmetli Kadir ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. İcraat hırsızlığı yapıyor” diyerek mevcut yönetimi eleştirdi.

“BU BECERİKSİZ BAŞKANI YALANLIYOR”

"İBB’nin resmi internet sitesi bile bu beceriksiz Başkan’ı yalanlıyor" diyen Kurum, "Oradaki verileri paylaşıyorum: Sıfırdan başlayıp yaptım dediği projelerin tarihlerine bir bakın. Mahmutbey-Esenyurt metro hattı başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı başlama tarihi 28 Nisan 2017. Göztepe-Ataşehir metro hattı başlama tarihi 28 Nisan 2017. Demek ki neymiş, Yalan mı, yalan. Hem de kuyruklu yalan. 3 metro hattının yapımı için 2017’de İBB Meclisi’ne gelen kredi talebine CHP grubu ‘hayır’ oyu verdi. Hatırlarsınız bu ‘Beceriksiz Başkan’, o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB meclisinin bir üyesiydi. Yani karşı çıktıkları projeleri, şimdi sıfırdan yaptığını iddia ediyor. Gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Nasıl bu kadar rahat yalan söylenebilir? Yalandan terliyor ama hiç yüzü kızarmıyor. Şu 3 günlük dünyada yalan söylemedikleri tek bir gün dahi yok. Her güne bir yalan sığdırıyorlar” dedi.

“AÇTIĞI METRO HATTI SADECE 8 KM’DİR”

‘Açılışını yaptım’ dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresinin mevcut İBB yönetimi tarafından yapıldığını belirten Kurum, “Bir kez daha söylüyorum. Son 5 yılda yapılan tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresi bu yalancı başkanın döneminde yapılmıştır. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Millete yalan söylemeyi bırakın. Bu millet kendini aldatanı, kendine yalan söyleyenleri tarihten silmiştir. İnşallah 31 Mart’ta da bu beceriksiz yönetimi sizlerle birlikte süresiz tatile göndereceğiz” dedi.

“MİLLETİN VATAN SEVGİSİNİ SORGULAYACAK EN SON KİŞİSİN ÖZGÜR ÖZEL”

Kurum, "Siyasi tercihlerinden dolayı annelerimizi ayrıştırıyorlar. Sen ev kadınlarını nasıl ayırırsın? Bunların geçmişi de böyle. Bedelli askerlik yapanların oylarına talip değiliz diyor Eş Genel Başkanları. İster bedelli yapsın, ister uzun yapsın, sana ne? Sen milletin vatan sevgisini sorgulayacak en son kişisin eş genel başkan" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirdi.

E5 altı ve üstü spor tesislerini ve Su Sporları Merkezini Tuzla’ya kazandıracaklarını söyleyen Kurum, 2018’de yapımına başlanan Tuzla Hal Binası’nın 5 yılda bitirilemediğini, yönetime geldiklerinde 2 yılda tamamlayacaklarını da söyleyerek konuşmasını bitirdi.

Kurum’un ardından söz alan eski Başbakan Binali Yıldırım ise, "31 Mart’ta yapacağımız seçimde üçlü olması, güçlü olması lazım. Tuzla’da Şadi Bey, İstanbul Büyükşehir’de Murat Kurum ve Ankara’da Recep Tayyip Erdoğan. Üçlü olsun güçlü olsun. Seçimlerde şehir farklı olursa, ilçeler farklı olursa kaybolan yıllar oluyor. Olan İstanbul’a oluyor” dedi.