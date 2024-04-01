Kütahya ‘değişim’ dedi! Eyüp Kahveci yeni belediye başkanı oldu

01 Nisan 2024 07:44 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 07:44

Kütahya'da CHP'li aday Eyüp Kahveci belediye başkanı oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'li belediye başkan adayı Eyüp Kahveci, en yakın rakibi MHP'li aday Alim Işık'ı 726 oy farkıyla geride bırakarak Kütahya'nın yeni belediye başkanı oldu.

KUTLAMA YAPTILAR

Sonuçların açıklanması ile birlikte Eyüp Kahveci'yi destekleyen Kütahyalı vatandaşlar sokaklara döküldü. Coşkulu kutlamaların ardından Zafer Meydanı'nda konuşan Başkan Eyüp Kahveci, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Kahveci, Kütahya'ya hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ve tüm hemşehrilerinin desteğini beklediğini ifade etti. Şehrin kalkınması ve gelişmesi için gece gündüz çalışacağına söz verdi.

Kutlamalar havai fişek gösterileri ile devam etti.