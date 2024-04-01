01 Nisan 2024 07:44 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 07:44
Kütahya ‘değişim’ dedi! Eyüp Kahveci yeni belediye başkanı oldu
2024 Yerel Seçimleri'nde heyecan ve çekişmenin en yoğun yaşandığı şehirlerden biri olan Kütahya'da sandıklar CHP lehine zaferle sonuçlandı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da CHP'li aday Eyüp Kahveci belediye başkanı oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'li belediye başkan adayı Eyüp Kahveci, en yakın rakibi MHP'li aday Alim Işık'ı 726 oy farkıyla geride bırakarak Kütahya'nın yeni belediye başkanı oldu.
KUTLAMA YAPTILAR
Sonuçların açıklanması ile birlikte Eyüp Kahveci'yi destekleyen Kütahyalı vatandaşlar sokaklara döküldü. Coşkulu kutlamaların ardından Zafer Meydanı'nda konuşan Başkan Eyüp Kahveci, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Kahveci, Kütahya'ya hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ve tüm hemşehrilerinin desteğini beklediğini ifade etti. Şehrin kalkınması ve gelişmesi için gece gündüz çalışacağına söz verdi.
Kutlamalar havai fişek gösterileri ile devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı