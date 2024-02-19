Son dakika! Lütfü Savaş 'Hatay' kararını verdi! Özgür Özel süre istedi

19 Şubat 2024 12:10 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 13:17

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP'de tartışmaların yaşandığı Hatay'da, Lütfü Savaş krizi yeni bir boyut kazandı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in verdiği bilgiye göre; Lütfü Savaş 31 Mart yerel seçimlerine Bağımsız Aday olarak girme kararı aldı. Savaş'ın "CHP'den affımı istiyorum Bağımsız aday olacağım" dediği bildirildi.

Özgür Özel ve Lütfü Savaş'ın bugün tekrar görüşeceği gelen bilgiler arasında...

İYİ PARTİ İDDİASI

Lütfü Savaş'ın CHP'den affını isteyip Bağımsız aday olacağı iddialarının ardından kulislerde İYİ Parti'den de aday olabileceği konuşulmaya başlandı.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN YERİNE 2 ADAY

TGRT Haber Muhabiri Burcu Kahriman da CHP'nin Hatay adayı için adı geçen isimleri paylaştı. Buna göre; CHP kulislerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen ve eski Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın'ın ismi geçiyor.

GENEL MERKEZDE KRİTİK GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la bir araya gelecek.

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan CHP'de adaylıktan alınacağı konuşulan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nazan Savaş paylaşımında 'Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023 depremleri sonrasında eleştirilerin yöneldiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den yeniden aday olacağı söylenmesine rağmen kürsüye çağrılmadı. Hatay ilçe belediyeleri için adaylar sahneye çağrılırken, diğer illerde yapıldığı gibi Büyükşehir Belediyesi adayının ismi okunmadı.

Geçtiğimiz hafta Parti Meclisi’nde (PM) kamuoyu tepkileri üzerine adaylığının çekilmesi gündeme gelen Lütfü Savaş ile ilgili kesin bir karar alınmamıştı. PM üyelerinin de eleştirilerinin hedefi olan Lütfü Savaş’ın yerine yeni bir ismin aday gösterilip gösterilmemesi konusunda Genel Başkan Özgür Özel’e yetki verilmişti.