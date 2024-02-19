Lütfü Savaş'a 'anket' şoku! CHP kulislerinde Hatay için 2 adayın ismi geçiyor

19 Şubat 2024 10:01 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 10:18

31 Mart yerel seçimleri için seçim takvimi işleme devam ediyor. Partiler, belediye başkan adaylarının listesini en geç yarın saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirebilecek. Bağımsız adaylar da aynı tarih ve saate kadar başvurularını yapabilecek.

Dün Ankara'da düzenlenen toplantıda belediye başkan adaylarını tanıtan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adını anons etmedi. Deprem bölgesindeki Hatay'da protestoların hedefi olan Lütfü Savaş'ın adaylıktan alınacağı konuşuluyor.

GENEL MERKEZDE KRİTİK GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 10.30'da CHP Genel Merkezi'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la bir araya gelecek. Kritik görüşme öncesi TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, CHP'deki son kulis bilgilerini Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programında aktardı:

LÜTFÜ SAVAŞ'A ANKET ŞOKU

"CHP'li kaynaklar, Özgür Özel'in görüşmede Hatay'da yapılan son anketleri masaya koyacağını belirtiyor. Özel anket sonuçlarını gösterip, 'Durum güzel görünmüyor. Sizle devam edersek Hatay'da seçimi kaybediyoruz. Şık olan sizin adaylıktan çekildiğinizi duyurmanızdır' diyecek.

Memnuniyet anketlerinde Lütfü Savaş'ın oyu düşmüş durumda. Özellikle depremin birinci yıl dönümünde gösterilen protesto gösterilerinin ardından Lütfü Savaş'ın oyu büyük düşüş gösterdi. Dolayısıyla anket sonuçları genel merkezde masaya bir kez daha yatırıldı. Ve Özel, Lütfü Savaş'a 'çekil' çağrısı yapacak.

Siyasette her şey mümkün ama devam kararı çıkması çok düşük bir ihtimal. Lütfü Savaş'ın da Özel'in 'çekil' çağrısına uyacağı belirtiliyor. Ayrıca Lütfü Savaş'ın başka partiye geçebileceği ya da bağımsız aday olma ihtimali de var."

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan CHP'de adaylıktan alınacağı konuşulan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nazan Savaş paylaşımında 'Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN YERİNE 2 ADAY

TGRT Haber Muhabiri Burcu Kahriman da CHP'nin Hatay adayı için adı geçen isimleri paylaştı. Buna göre; CHP kulislerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen ve eski Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın'ın ismi geçiyor.