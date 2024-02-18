Lütfü Savaş’ın eşinden dikkat çeken paylaşım

18 Şubat 2024 20:51 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 23:17

Tüm siyasi partiler, yerel seçim için belirledikleri isimleri açıklamaya devam ediyor. En son Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaştı.

CHP içinde aday belirleme sürecinde tartışmalara neden olan isimlerden biri ise Lütfü Savaş'tı... Tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş'ın bugün gerçekleştirilen toplantıda ismi okunmadı.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Manşetlere taşınan olayın hemen akabinde Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Nazan Savaş, eşiyle birlikte bir fotoğrafını “Yolumuza devam ediyoruz” notuyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023 depremleri sonrasında eleştirilerin yöneldiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den yeniden aday olacağı söylenmesine rağmen kürsüye çağrılmadı. Hatay ilçe belediyeleri için adaylar sahneye çağrılırken, diğer illerde yapıldığı gibi Büyükşehir Belediyesi adayının ismi okunmadı.

Geçtiğimiz hafta Parti Meclisi’nde (PM) kamuoyu tepkileri üzerine adaylığının çekilmesi gündeme gelen Lütfü Savaş ile ilgili kesin bir karar alınmamıştı. PM üyelerinin de eleştirilerinin hedefi olan Lütfü Savaş’ın yerine yeni bir ismin aday gösterilip gösterilmemesi konusunda Genel Başkan Özgür Özel’e yetki verilmişti.