Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'ın iddialarına cevap

19 Mart 2024 12:32 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:43

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Belediye Başkan adayı olarak gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan ile ilgili ortaya çıkan iddialar gündeme oturdu. Bahsi geçen telefon kayıtlarındaki rüşvet ve TRT yorumculuğu gibi iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından TİP, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı.

İddiaların komplo olduğunu savunan Gökhan Zan isim vermeden CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ı işaret etti ve konunun yargıya taşıdığını belirtti. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş da Gökhan Zan'ın komplo iddialarına cevap verdi.

HaberTürk'e konuşan Savaş, seçim sürecinde Gökhan Zan ile hiçbir irtibatının olmadığını ısrarla vurguladı. Savaş, Zan'ın bu açıklamalarına ise "Köşeye sıkışmış başka ne yapacak?" yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bir ses kaydına göre Turgay Kocakaya isimli kişinin 'AK Parti Hatay il binasından aradığını' söyleyerek Zan’a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdiği ve Zan’ın da 5 milyon dolar için pazarlık ettiği iddia edildi. Başka bir ses kaydında ise Zan’ın TRT’de spor yorumculuğu yapmak için pazarlık ettiği de iddialar arasında yer aldı. Kocakaya’nın ise bir süre sonra bu kayıtları kullanarak Zan’a şantaj yaptığı, Zan’ın da suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Yaşanan gelişmelere ilişkin TİP'ten yapılan açıklamada, "Hatay İttifakı’nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Ancak TİP'in en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" denilmişti.