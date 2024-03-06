Maçoğlu'ndan CHP'ye büyük darbe: Kadıköy oyları eridi

06 Mart 2024 16:39 - Güncelleme : 06 Mart 2024 17:17

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. İstanbul'da 'Büyükşehir belediye başkanlığını Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu alacak?" sorusunun cevabı oldukça merak edilirken bir yandan da gözler ilçelerde...

CHP'nin İstanbul'da kalesi olarak gösterilen Kadıköy'de Türkiye Komünist Partisi (TKP), Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday gösterdi.

Maçoğlu'nun adaylığından sonra TKP'nin Kadıköy'de CHP'ye büyük bir darbe indireceği yorumunda bulundu, son yapılan anketlerde ortaya çıkan sonuç bu yorumu destekler nitelikte...

Yerel seçimlere ilişkin ALF Araştırma şirketi, yaptığı son anketin sonuçlarını yayımladı. 1700 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette; "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yönetildi.

İşte Kadıköy için yapılan anketin sonuçları şu şekilde:

CHP'nin adayı Mesut Kösedağı: Yüzde 47,7

TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu: Yüzde 20,1

AK Parti'nin adayı Veli Arslan: Yüzde 15,9

İYİ Parti'nin adayı Kübra Dursun: Yüzde 4,8

Diğer: Yüzde 4,4

Kararsız: Yüzde 7,1

CHP'NİN OYLARI ERİDİ

ALF Araştırma şirketinin yaptığı anket CHP için kötü bir gerçeği de gözler önüne sermiş oldu. 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP, Kadıköy'de yüzde 65,99 oy almıştı.

Yapılan son anket; Türkiye'de oldukça tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun adaylığının CHP'nin oyunu yüzde 20'ye yakın bir oranda etkileyeceğini gösteriyor...