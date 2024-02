Mal varlığını açıklayan Mansur Yavaş'tan rakiplerine çağrı

22 Şubat 2024 14:28 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 14:42

Yerel seçimler yaklaşırken partilerin belirlediği adaylar da mitinglerine başladı. Aday gösterildiklerin kentlerin her bir noktasını ziyaret için yollar düşen adaylar vatandaşların sorunlarını dinleyip projelerini açıklıyor. O isimlerden biri de CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş...

ABB Başkanı Mansur Yavaş dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; yerel seçimler öncesi tüm mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.

"HER YIL DA AÇIKLAYABİLİRİM"

Mansur Yavaş, mal varlığını açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Artık siyasetin insanların zenginleşme aracı olmaması gerektiğinin altını çizen Yavaş, "Ben açık bir şekilde gelirimi giderimi her şeyimi açıkladım. Rakiplerimin de açıklamasını beklerim. Ama açıklamazlarsa kendi takdirleri. Ben her zaman şeffaf olmaya devam edeceğim. Hatta bugün televizyonda 'Her yıl açıklasınlar' diyor. Her yıl da açıklayabilirim" dedi.

İşte Mansur Yavaş'ın mal varlığı...