Mansur Yavaş Ankara'nın mali raporunu açıkladı 

05 Mart 2024 18:08 - Güncelleme : 05 Mart 2024 18:11

Yerel seçim çalışmaları kapsamında siyasi partilere ve adaylara 'şeffaflık' çağrısı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Seçim Öncesi Mali Raporu’nu vatandaşların erişimine açtı.

Yavaş’ın göreve geldiği 8 Nisan 2019 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arasındaki gelişmeleri veri haline getiren sitedeki raporlara göre, borçlarda 5 yılda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma oldu.

'Temiz ve şeffaf siyaset' çağrısıyla daha önce mal varlığını kamuoyuna açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Seçim Öncesi Mali Raporu’nu açıkladıklarını duyurdu. Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'TÜRKİYE'DE BİR İLK' DİYEREK DUYURDU

“Temiz, şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıklamıştım. Türkiye’de bir ilk… Şimdi de seçimden sonra Belediyeyi nasıl devir aldığımızı ve seçime giderken nereye getirdiğimizi gösteren Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık mali işlemlerimizdeki gelişmeleri gösteren Seçim Öncesi Mali Raporu’muzu açıklıyoruz. Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz. Rapora ulaşmak için:

https://www.ankara.bel.tr/dokumanlar/saydamlik-ve-hesapverilebilirlik/secim-oncesi-mali-raporlar