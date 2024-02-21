Mansur Yavaş, mal varlığını açıkladı! 

21 Şubat 2024 20:54 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 21:01

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yerel seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirten Yavaş, belediye başkanlarına ve adaylara mal varlıklarını açıklama çağrısı yaptı.

Yavaş çağrısının ardından akşam saatlerinde kendi mal varlığını açıkladı.

Mansur Yavaş, 2023 yılı mal varlıklarını resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna açıklarken bilgilere göre, Yavaş ve eşinin mal varlıklarında önemli bir değişiklik yaşanmadı.

"ARSA KARŞILIĞI 11 İŞYERİ VE 2 DAİRE ALDI"

Yavaş'ın Beypazarı’nda 2019 mal beyanında bildirilen kat karşılığı sözleşme ile verilen arsadan elde edilen 11 adet işyeri ve 2 dairesi olduğu ve 100 bin TL'lik bir kira gelirine sahip olduğu gözlemlendi.

NAKİT PARASI AZALDI

Bankasında 2019 yılında 240 bin TL nakit parası olan ABB Başkanı'nın 2024 yılında 120 bin TL nakit parası olduğu beyan edildi.

KREDİ BORCUNDA 15 TAKSİDİ KALDI

2020 yılında bankadan 45 ay vade ile çektiği 1 milyon 250 bin TL'lik kredinin son 15 taksiti kaldığı gözlemlenen Yavaş'ın aylık 28 bin TL taksit ödediği öğrenildi.

İşte Yavaş'ın ve eşinin mal varlıkları: