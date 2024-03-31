Mansur Yavaş  ve Turgut Altınok oyunu kullandı

31 Mart 2024 12:03 - Güncelleme : 31 Mart 2024 12:32

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve kayınvalidesi Nevin Kıvanç ile birlikte oyunu Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Yavaş "Ankara için hayırlı uğurlu olsun. Seçimlerin sonuçları hakkında hiç bir tereddütümüz yoktur. İnşallah akşam 9'dan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere" dedi.

Mansur Yavaş’ın seçimin sonuçlarını Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında takip etmesi bekleniyor.

TURGUT ALTINOK OYUNU KULLANDI

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Kocatepe İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Altınok "Vatandaşlarımızın verdiği karara sahip çıkacağız, saygı duyacağız. Seçimler Ankaramıza, ülkemize hayırlı olsun. Kazanan şehirlerimiz ve ülkemiz olsun." dedi.





