Mansur Yavaş'tan Erdal Beşikçioğlu itirafı! Adaylığına karşı mı çıktı? 

12 Mart 2024 21:45 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:45

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partiler çalışmalarına devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

TV 100 canlı yayınında konuşan Yavaş, Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığından haberdar olmadığını ve kendisinin başka bir isim önerdiğini belirtti. Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı isteksiz olmadığını söyleyen ABB Başkanı, "Erdal Bey ile daha önceden tanışırız. Dizilerinde Ankara’nın reklamı yapılıyor diye dizilerine destek olduk. Sevdiğimiz bir insandır" dedi.

"BAŞKA BİR İSİM ÖNERMİŞTİM"

İddialara nokta koyan Yavaş şunları söyledi:

"Ben istemedim değil, Erdal Beyin adaylığından haberim yoktu. Başka isim önermiştim sadece yoksa Erdal Beyle daha önceden tanışırız. Dizilerinde Ankara’nın reklamı yapılıyor diye dizilerine destek olduk. Sevdiğimiz bir insandır."

NEDEN ADAY OLDU?

Sunucunun "Bu benim son dönemim' diye 2019’da açıklama yapmışsınız. O dönem söyleyip bu dönem neden aday oluyorsunuz ve bir sonraki döneme aday olmama kararı neden verdiniz?" sorusuna cevap veren Yavaş, "Evet bir dönem ‘Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu gösterip bırakacağım’ demiştim fikrimi değiştirmemdeki en önemli neden pandemi dönemindeki 2,5 yıllık kaybımız oldu. Hem gelirlerdeki azalmalar hem de 2 yıllık yoğun çalışmalar başladığımız projelerin bir çoğunu yapamadık." diye konuştu.