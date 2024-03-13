Mansur Yavaş’tan İYİ Parti'li rakibine canlı yayında ağır sözler! Cevap gecikmedi: Yalancı... Şizofren

13 Mart 2024 08:15 - Güncelleme : 13 Mart 2024 08:22

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken başkent Ankara'da gerginlik artıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım hakkında sert konuşurken önemli iddialarda bulundu. Yavaş'ın sözlerine Yıldırım'ın cevabı ise çok daha ağır oldu.

TV100'de Candaş Tolga Işık'ın canlı yayın konuğu olan Yavaş, Cengiz Topel Yıldırım'ın "5 milyar 928 milyon bir para belediye kasasında olması gerekirken yok soruyoruz bu para nerede?" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

"RUH SAĞLIĞINI KAYBETMİŞ"

"Belediyenin beş kuruşu kaybolmaz" diyen Yavaş şöyle devam etti: "Türkiye'de bütün harcamalarını yayınlayan biziz. Şirketlerde yeminli mali müfettişlerimiz var. Sayıştay denetliyor bizi. Hiçbir şekilde bununla ilgili bilgimiz yok. Sayıştaş raporu olsa bununla ilgili bizi tefe koyarlar. Ruh sağlını kaybetmiş bu arkadaş. Gitsin savcılığa başvursun. Bize bunları savunmak zorunda bıraktırıp projelerimizi anlatmaktan geri koyuyorlar. Bunun muhatapları bizim şirketlerimiz, genel müdürlerimizdir. Herkes ağzından çıkanın sonucuna katlanacaktır."

"O, İHALE UZMANIDIR"

Işık'ın Yıldırım'ın kendisi hakkında ortaya attığı "Asfalt ihalesine fesat karıştırdı" iddiasını hatırlatması üzerine Yavaş "İhaleye fesat karıştırmakta onun tecrübesi çoktur. İhaleler nasıl yapılıyor? Bizim bütün ihalelerimiz açıktır. Katılımcılar gelip zarflarını teker teker veriyor. Tek tek zarflar açılıyor. İki kişi kuruşu kuruşuna aynı teklifi vermiş. Fakat birisi eksik evraktan elenmiş. Aynı fiyatı veren ihaleyi alamamış. O ihale uzmanıdır. Çok girip çıkmıştır ihalelere. Siz ihaleye girmeden aynı rakamı verip veremeyeceğini nereden bilebilirsiniz ki? 10 tane katılımcı var" ifadelerini kullandı.

"NAMUSLUYSA EVRAĞI SAVCIYA VERECEK"

"Lafı ortaya bırakıp geri kaçmayacaksın. Gidersin savcılığa böyle bir şey var dersin" diye sözlerini sürdüren Yavaş, Yıldırım hakkında önemli bir iddiayı da ortaya attı. Yıldırım'ın kendisinden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istediğini belirten Yavaş "Biz de vermeyince oralarda Yavaş'ı karalıyor. Madem Yavaş yanlış, bu insan neden bizimle çalışma istedi? 'Mamak'tan belediye başkanı olamazsın' dedik, gitti. Lafı ortaya atıp, karalamak için böyle konuşmak olmaz. Namuslu bir insansa gidip evrağı savcılığa verecek. Attığı iftiranın bedelini kendisi ödeyecek. Durmuş, durmuş bunu seçime giderken mi öğrenmiş?" diye konuştu.

YILDIRIM'DAN CEVAP: ÖZGÜR ÖZEL BENİ DAVET ETTİ

Yavaş'ın sözlerinin ardından Yıldırım'dan hızlı şekilde cevap geldi. Candaş Tolga Işık'a seslenen Yıldırım, "Candaş Bey, tarafsız ve objektif yayın ilkelerini benimsediğiniz inancındayım! Yavaş'ın şahsım hakkında yayınınızda söylediği 'yalan' iddialara sizin programınızda açıklık getirmek ve doğruları Türk kamuoyu ile paylaşmak isterim" diyerek şu ifadelere yer verdi.

"Mansur Yavaş, size cevap verilmez sadece teşhis konulur. Ya kronik bir yalancısınız ya da ağır bir şizofreni vakası. Maalesef ileride '140jurnos' belgesellerinin konusu olacaksınız.

İYİ Parti’den aday olacağımın duyulması üzerine CHP genel başkanı Özgür Özel görüşmek için beni davet etti, bu adaylıktan duyduğu üzüntüyü ifade etti, bunu engellemek için uğraştı. Bu uğraşının bir parçası olarak, beni siz davet ettiniz onun ricası üzerine sizinle görüşmeyi kabul ettim.

"MAMAK KONUSUNU SİZ AÇTINIZ"

Bu görüşmede gözlerinizin içine baka baka İYİ Parti adayı olacağımı söyledim. Bunun üzerine, durduk yere Mamak Belediyesi konusunu siz açtınız ve atadan kalan arsanızı çocuklarınız arasında bölüştüren bir tavırla “Mamak’ı da Mesut’a verdim” dediniz.

Sizden farklı olarak, yaptığım özel görüşmeleri kamuoyuyla paylaşmak ve olayları çarpıtarak anlatmak gibi bir adetim yoktur. Dolayısıyla, rahat olabilirsiniz; gerek sizinle gerek Özgür Bey ile yaptığımız görüşmelerde konuştuğumuz konular, siz yalan söylemediğiniz sürece, bende saklı kalacaktır.

"AYARLANMIŞ MÜLAKAT" İDDİASI

"Ancak bu akşam söylediklerinizle ustaca kumpaslar kurduğunuzu ve kılınız kıpırdamadan yalan söyleyebileceğinizi hepimize gösterdiniz. Sizin ve etrafınızdakilerin makam mevki hırsından gözü dönmüş adeta.

Şimdi sizi tekrar ciddiyete ve ağırbaşlı olmaya davet ediyorum. Sizinle ilgili belgeleriyle ortaya koyduğum yolsuzluk iddialarına cevap verin ve kuşaklar boyu anlatılacak çorba dağıtmak dışında hiçbir dişe dokunur icraat yapmadan geçirdiğiniz beş senenin hesabını verin.

Eğer ayarlanmış mülakatlar yerine demokratik bir tartışma yapmaya cesaret edebilirseniz, bunları sizinle karşı karşıya konuşmak için her zaman burada olacağım."