Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' cevabı: Etik değildi 

06 Mart 2024 23:40 - Güncelleme : 06 Mart 2024 23:50

Yerel seçimlere 23 gün kala çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk canlı yayınında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart'a kadar Millet İttifakı'nın başkanı olduğunu söyleyen Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kırgın olmadığını fakat adaylık çıkışını etik bulmadığını söyledi. Yavaş, "Bir gün önce aradı söyledi. Ekrem Bey'i de çağırmış. Ne olacaktı aramızda kura mı çekecekti" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilseydi kesin kazanacağını iddia eden Yavaş "Anketler bunu gösteriyordu. Seçimden sonra bir defaya mahsus konuşurum" diye konuştu.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"KÖTÜ OLMADAN BIRAKMAK LAZIM"

Bir söz vardır 'zirvede bırakmak lazım'. Kötü olmadan bırakmak lazım. Beypazarı'nda da ikinci dönem oylarımı artırarak söylemiştim 'Bir daha aday olmayacağım' diye. Ben iki dönemin yeterli olduğunu söylüyorum. Gelişmiş ülkelerde bu var, uygulanıyor. İkinci dönem de güzel örnekler verip, Beypazarı'nda da yerel kalkınma usülü olarak başarılı olmuştum. Orada 1000'in üzerinde belediye başkanlarını gezdirdim. Valilere, kaymakamlara gösterdik. Onlar da kendi ilçelerinde uygulamak istediler. Hatta yurt dışında araştırma konusu oldu. Tamamen yerel kaynaklarla daha çok oldu. Yerel halkı aramıza alarak yaptık. Dolayısıyla burada da yerel yönetimlerde Mansur Yavaş örneği olursa mutlu olacağım.

"AFİŞLERİMDE CHP LOGOSU VAR"

Bütün afişlerde CHP logosu var. Biz CHP'nin belediye başkanı adayıyız. Seçildikten sonra herkesin başkanıyız. Bugüne kadar hiçbir muhtardan, ilçeden 'siz bizi ayırıyorsunuz' diye şikayet gelmedi. Kırsal kalkınma desteklerinde hiçbirisini ayırmadık. Belediye meclisine seçildim 'Arkadaşlar Ankara halkı beni seçti, sizi de ilçeler seçti. Ben size saygı duyuyorum, siz de saygı duyacaksınız. Hangi ilçe belediye başkanı bana proje getirirseniz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ben yapacağım. Hiçbirisi gelmedi. Belediye başkanlarından iki, üçü hariç odamı gören olmadı. Beni yok sayarak komisyona önerge verildi. 'Biz seni tanımıyoruz, burada çoğunluğumuz var biz yönetiyoruz'a getirdiler. Benim ikinci ve son dönemim. Bu seçimi kazanıyorum. Elimi tutarsanız siz kazanırsınız dedim.

"AKŞENER'İN TEKLİFİ ETİK DEĞİLDİ"

Ben kırgın falan değilim. Aday olmadı diye ben suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus'taki halde basın sorduğu zaman cevapladım. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, hadi çık gel aday ol demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş 'Sayın Yavaş'ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya' demiş. 1 gün önce beni arayıp teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz demesi lazımdır. Bu süreçte adaylığımla ilgili heryerde şunu söyledim, '6'lı Masa aday gösterirse aday olurum'. Herkes korkak vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen. Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. 'Aday ol' dense aday olmayacaktım. Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam. Biz Ankara'da yaşayan ödediği vergilerden oy alıyoruz.