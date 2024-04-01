Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan seçim sonrası 'olgunluk' mesajı

01 Nisan 2024 21:15 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:17

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yerel seçimler sonrası açıklamasını TBMM iftarında yaptı.

Kurtulmuş “Milletimiz beş yıllık süre için kendisini yönetecek olan yöneticilerini seçmiş, onlar eliyle kendisine belediye hizmetlerinin gelmesi kararını vermiştir. Milletimizin bu kararına herkesin saygı gösterdiğini görmek, Türkiye’nin demokratik teamüller bakımından ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun en güzel işaretlerinden bir tanesidir” dedi.

TBMM personeli ile iftarda bir araya gelen Kurtulmuş, yaptığı konuşmada Türk milletinin Gazze’nin yanında olduğunu gösterdiğini belirterek, “Dualarıyla, yardımlarıyla, ellerinde ne varsa oraya ulaştırabilmek için milletimiz adeta seferber oldu. Biriktirdikleri ufak harçlıkları bir kuruşuna dokunmadan Gazze’ye gönderen çocukları biliyoruz. Aylıklarını, kefen parası olarak sakladıklarını Gazze’ye gönderen yaşlı insanları biliyoruz. İnşallah duaları ile birlikte de Müslümanların çektiği bu çilelerin sona ermesi ve bu insanlık ayıbından sadece Gazze’de Müslümanların değil, bütün insanların kurtulması için milletimiz gayret sarf ediyor” ifadelerini kullandı.

1950’den sonra Türk milletinin tam demokrasiye kavuştuğunu aktaran Kurtulmuş, “Dün gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerel seçimleriyle ilgili millet sözünü söylemiş, demokratik yarışın sonunda seçim sonuçları Türkiye’nin her yerinde problemsiz şekilde yansımış, milletimiz tercihini yapmıştır. Milletimiz beş yıllık süre için kendisini yönetecek olan yöneticilerini seçmiş, onlar eliyle kendisine belediye hizmetlerinin gelmesi kararını vermiştir. Milletimizin bu kararına herkesin saygı gösterdiğini görmek, Türkiye’nin demokratik teamüller bakımından ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun en güzel işaretlerden bir tanesidir” dedi.