Meclis'te terör oturumu yapılacak: Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek

14 Ocak 2024 19:00 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 19:06

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, salı günü terör saldırılarıyla ilgili TBMM'yi bilgilendirecek. TRT Haber'de yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.

PARTİ GRUPLARI SÖZ ALACAK

Bilgilendirmenin ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

Öte yandan Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için tüm camilerde sabah namazında dua okundu.