Meclis'ten teröre karşı ortak bildiri: Tüm dünyaya ilan ediyoruz...

16 Ocak 2024 19:26 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 19:32

TBMM Genel Kurulunda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, "Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye’ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz tutum sergilemelerini beklemekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üç haftalık aranın ardından mesaisine terör gündemiyle başladı. Meclis Genel Kurulunda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi Dem partisi hariç tüm partilerin olur oyunu aldı.

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