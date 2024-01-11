Meral Akşener en büyük hayalinden vazgeçti: Yarım kaldı  

11 Ocak 2024 23:51 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 23:52

Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Aşener Genel seçimlerden önce sıklıkla dile getirdiği ve talep ettiği 'başbakanlık' hayalinden vazgeçtiğini söyledi.

Seçim dönemi Sinop'ta konuşan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Akşener, "Oylarınızı vereceksiniz, birinci parti yapacaksınız, ben de kimseyle pazarlık etmeden önce bu ucube sistem değişecek, sonra da başbakan olacağım" demişti.

"HAYALLERİMİZ YARIM KALDI"

Adana'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Akşener, "Sistem değişsin, ülke nefes alsın istedim ama olmadı" dedi.

"Başbakanlıktan vazgeçtim. 2023'te istedim ki fedakarlık yapalım" diye sözlerini sürdüren İYİ Parti lideri sözlerini şöyle tamamladı:

"Sistem değişsin, ülke nefes alsın istedim ama olmadı. Gördüm ki herkes rahata alışmış. Türkiye'nin refahına dair hayallerimiz yarım kaldı. İYİ Parti olarak ilk önce belediyeleri alacağız sonra 2028'de işaret ettiğimiz kişi Cumhurbaşkanı seçilecek."