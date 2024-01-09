Meral Akşener 'iyi ki bu kararı almışız' diyerek duyurdu: Kazanacağız 

09 Ocak 2024 19:40 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 19:44

Yerel seçimlere 82 gün kala partiler çalışmalarını hızlandırdı. Genel seçimlerde Millet İttifakı ile birlikte harekete eden İYİ Parti, bu sefer seçime tek başına girme kararı aldı. Bazı partililer tarafından eleştilen karar sonrası istifalar geldi, akşener ise karardından vaz geçmedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Manisa'ya ziyarette bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, burada gazetecilerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Parti ilçe binasında basın açıklaması düzenleyen Akşener, yerel seçimlere yönelik aldıkları tek girme kararının arkasında olduklarını ve iyi ki de bu kararı aldıklarının altını çizdi.

"İYİ Kİ BU KARARI ALMIŞIZ"

Manisa’da ziyaretlerini değerlendirdikten sonra yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, “Bu yerel seçimler ayrı tek başımıza, hür ve müstakil girme kararı verdik. Sonra ortaya tuhaf bir iş çıktı. Biz simbiyotik bir ilişkiyi hep reddettik, et tırnak ilişkisini hep reddettik. Bu et tırnak ilişkisi sürecekse burada bizim oturmamıza gerek yok, herkes gider arzu ettiği siyasi parti bünyesinde çalışır, bize ne gerek var? Bizim bir iddiamız var, bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık uğramaya da devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu iyi ki bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz. Türkiye’yi farklı bir rekabet anlayışını, heyecanını yeniden getirttik" diye konuştu.

"MANİSA'DA KAZANACAĞIZ"

“İddia ediyorum ki biz bu seçimden ülkemize proje üzerinden ve size daha iyi hizmet ederiz dili üzerinden rekabetin nasıl olduğunu göstereceğiz.” diyen Akşener açıklamasını şöyle sürdürdü:

İnşallah Manisa’da da kazanacağız, Manisa’da da iyi belediyeciliğin nasıl olacağını gösterecekler ve biz de 2028’de bu ülkenin cumhurbaşkanını işaret etme hakkına ve yetkisine sahip olacağız inşallah.