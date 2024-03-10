Meral Akşener siyaseti bırakacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

10 Mart 2024 17:23 - Güncelleme : 10 Mart 2024 17:27

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Oy vermezseniz evime döneceğim, siyaseti bırakacağım" şeklindeki sözleri siyasetin gündemine oturdu. Akşener'in 'veda sinyali'ne ilişkin partiden ilk açıklama geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kırşehir'de pazar yerini gezip esnafla bir araya geldi. Ziraat Odası'nı ziyaret eden Zorlu çiftçilerin sorunlarını dinledi.

AKŞENER SİYASETİ BIRAKACAK MI?

Zorlu, burada bir gazetecinin "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bu seçimde oy vermezseniz evime döneceğim, siyaseti bırakacağım' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, bu açıklamanın başta bir kararlılık iradesinin millete olan yansıması olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

İYİ Parti'nin kuruluş felsefesinde mücadele ve kararlılık bulunduğunu vurgulayan Zorlu şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkanımız, bu partiyi kurduğumuz günden bu yana milletimizle iç içe olmaya devam etti ve bu mücadeleyi sürdürdü. Şimdi de yeni bir mücadele ortaya koyduk. Milletimiz için biz bu kararı aldık ve mücadeleyi sürdürüyoruz. Genel başkanımızın bu noktadaki ifadesi, vatandaşlarımıza ve milletimize bir çağrıdır. Bizim bu mücadele ruhumuzu, kararlılığımızı ve onlarla birlikte yol yürüme isteğimizin, onlar tarafından desteklenmesi çağrısıdır. Siyasette böyle cesur çıkışları yapabilmek de genel başkanımıza has bir durumdur. Baktığınız zaman başka siyasi partilere böylesine dik ve kararlı bir duruşu ortaya koyan başka bir genel başkan var mı? Doğrusu tartışılmalı."

MANSUR YAVAŞ'A CEVAP

Zorlu, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı seçiminde kendisine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık için yapılan çağrıda Akşener'in samimi olmadığı" yönündeki açıklamalarına ilişkin de "2022 yılında Yavaş'ın partimize olan bir ziyareti sırasında heyetler arası görüşmede, genel başkanımız bu teklif ve çağrısını o görüşmede de iletmiştir. Bu bakımdan bizim bu konuda eksik davrandığımız, bunu ortaya atmadığımız konusundaki iddialar gerçek dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir dönemde olduklarını ve milletin verdiği mesajı çok iyi değerlendirdiklerini aktaran Zorlu, İYİ Parti olarak Türkiye'nin üçüncü yolu, iktidar alternatifi olarak milletin karşısında olduklarını kaydetti.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Maltepe'de partisinin İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu ile yaptığı esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı?"