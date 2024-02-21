Meral Akşener'den CHP'ye 'DEM' tepkisi: Gizli ortaklarıyla birlikte sandığa gömeceğiz

21 Şubat 2024 11:47 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 13:11

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme ilişkin konularda önemli açıklamalar yaptı. Hükümete seslenen Meral Akşener, emeklilere seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edilmesine tepki gösteren Meral Akşener, "Bir neslin, yalnız sorularını değil yıllarını, hayallerini, gençliğini çalanlar ne değişti de aklanıverdi? Onlar unutturmaya çalışsa da biz unutturmayacağız. Onlar affetse de biz asla affetmeyeceğiz" dedi.

İktidar ve muhalefetin el birliğiyle kutuplaşma ortamı oluşturduğunu ve buradan beslenmeye devam ettiğini savunan İYİ Parti lideri, DEM Parti ile ittifak görüşmeleri yürüten CHP'ye de sert sözlerle yüklendi.

Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"EMEKLİLERE SEYYANEN 11 BİN TL ZAM YAPIN"

"Açıkça görüyoruz ki emeklinin bayram ikramiyesi artmayıp aksine azalmış, kuşa dönmüş. Emeklilerimize yine yokluk layık görülmüş, açlığa mahkum edilmişler.

Göstermelik vaatler ikramiyeler yetmez, emeklilerimizi daha fazla enflasyona ezdirmeyin. Mayıs ayında söylediğiniz sözü tutun, seyyanen 11 bin lira zam yapın. Hem en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesini çıkarmış olursunuz hem de emekli maaşları arasındaki farkı adil şekilde korumuş olursunuz. Kök maaş işinden de derhal vazgeçin."

CEMAL ENGİNYURT'A SERT TEPKİ

Hakkımızda konuşan konuşana. Tüm bunların sebebi seçimlere tek başına girme kararı almamız. ne zaman yeni bir aday açıklasak hem iktidar hem muhalefet panik atak geçiriyor. Aylardır bir türlü durumu hazmedemediler. Bildiğiniz travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar. Rahatsız olan arkadaşları psikologlara görünme tavsiyesinde bulunuyorum.

Her bir adam, hadi erkek diyelim, çünkü hepsi adam olmayabilir. Benimle ilgili olarak cümleye şöyle başlıyor, 'çok yakından tanırım'. Arkadaş mıyız, akraba mıyız? Hayır. Rahmetli abimi kocam zanneden salaklar var içlerinde. Bu çok çirkin bir şey. Ben bu arkadaşları da tanımıyorum. Benim kocam bu arkadaşların eşleri hakkında 'ben onları çok iyi tanırım' diye cümleye başlayamaz. Siyaset başka, ahlak başka bir şey. Bunlar hem ahlaksız, hem cahil, hem geri zekalı hem de salak.

CHP'YE DEM GÖNDERMESİ: TERÖR ŞAKŞAKÇILARINA ŞİRİNLİK YAPIYORLAR

Travma yaşamaları çok normal. Çünkü aldığımız kararla siyaset simsarlarının tezgahını bozduk. İlk başta kolayca bastırabileceklerini sandılar ama yılmadık. Operasyon üstüne operasyon çektiler ama yıkılmadık. Milletimize söyledikleri tüm yalanları birer birer ortaya döktük. Çünkü iktidar ve ana muhalefetin el ele oluşturduğu kutuplaşma ortamındayız. İkisinin de birbirinin varlığından beslendiği, adına da ittifak sistemi dedikleri bir kayıkçı düzeninin içindeyiz. Sırf oy almak için birinin Atatürk'e beddua eden soysuzlara, diğerinin de cumhuriyetimizi 100 yıllık zulüm gören terör şakşakçılarına şirinlik yapma yarışına tutuştuğu kirli bir orta oyununun tam ortasındayız.

Bunlar şimdiye kadar birbirine düşman gözüküp milletimizi birbirinin karşısına dikerek kolay oy almaya alıştılar. Kendilerine mecbur bırakıp seçmeni sandıkta keklik görmeye çok alıştılar. Koltuklarını korumaya çok alıştılar ama artık bu konforlu edü-büdü siyasetine dur diyen, siyasete yeniden rekabeti getiren biz varız. Artık dayatılan ezberleri bozan, siyasetin merkezine milleti alan hür ve müstakil İYİ Parti var.

'GİZLİDEN ORTAKLIK YAPTIKLARI KIRPIKLARI SANDIĞA GÖMECEĞİZ'

İşte o yüzden bugünlerde iktidar ve ana muhalefetin tek derdi İYİ Parti. Bıkmadan usanmadan bizi konuşuyorlar. Varsın kiralık kalemler yazacağını yazsın. Bir yanda sarayın, bir yanda da belediyenin imkanlarıyla, yandaş ve yoldaş medyalarıyla, kullanışlı trol ordularıyla varsın alayı üzerimize gelsin, herkes eteğindeki taşları ortaya döksün, milletimiz de kimin elinin kimin cebinde olduğunu görsün. Bizim için hava hoş. Biz sadece milletimizin hanemize ne yazacağıyla ilgileniyoruz.

Seçime şunun şurasında 39 gün kaldı. Sonuçları çok yakında göreceğiz. Edileri de büdüleri de, gizliden açıktan ortaklık yaptıkları kırpıkları da sandığa gömeceğiz. İstedikleri kadar para harcasınlar. Sandıkları satın alamadıklarını, millet iradesine paralarının geçmediğini 31 Mart'ta hep birlikte göreceğiz."