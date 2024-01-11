Meral Akşener'den iddialı yerel seçim sözleri: Tahmin edemeyeceğiniz bir sonuç alacağız

11 Ocak 2024 23:22 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 23:22

2024 yerel seçimlerine az bir zaman kaldı. Partiler adaylarını açıklamaya başladı. Meral Akşener yerel seçimlerle ilgili iddialı sözler söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Akşener, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ı, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurduklarını söyledi.

"MİLLETİMİZİ DİNLİYORUZ DERTLERE ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ"

Milletin taleplerini dinlediklerini anlatan Akşener, "Bu ülkeyi yönetenlerle de muhalefet olarak görevini yerine getirmeye gayret edenlerle de savaş etmiyoruz. Biz kendimizi milletin avukatı kabul etmişiz, milletimizi dinliyoruz. O dinlediğimiz dertlere çözüm üretiyoruz." ifadesini kullandı.

"BAŞKALARINA GÖRE RİSK BANA GÖRE DEĞİL"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçime kendi logo ve adaylarıyla katılma kararı aldıklarını anımsatarak, "Başkalarına göre risk bana göre risk değil. Bana göre milletimize güvenmektir, teslim olmaktır." dedi.

AKŞENER'DEN İDDİALI SÖZLER: TAHMİN EDİLEMEYECEK BİR SONUÇ ALACAĞIZ

Yerel seçimde başarılı olacaklarına inandığını vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"Ben ve hepiniz baş koyduk ülkemizin, Türkiye'mizin yoluna. Verilen karar neyse başım, gözüm, canım üstüne. İddia ediyor ve inanıyorum ki büyükşehirler, ilçelerimiz ve illerimiz dahil olmak üzere tahmin edilemeyecek bir sonuç alacağız. Çünkü başka türlü samimiyetimizi ispatlamanın yolu yok. Gargaraya geliyor, iki tarafın bağrışıyla, iki tarafın birbiriyle olan manevi değerler üzerindeki kavgasıyla bizim sesimiz, somut önerilerimiz duyulmuyor. Milletimizin rahata, feraha erebilmesi için atacağımız adımlar, projelerimiz duyulmuyor." dedi.