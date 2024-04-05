Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: Seçilmesine vesile olduklarımız hırsız çıktı 

05 Nisan 2024 22:32 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 22:34

Mayıs ayındaki seçimlerden yenilgiyle ayrılan İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerine 'hür ve müstakil' girme kararı aldı. Kararın ardından eski ortağı CHP'ye her fırsatta yüklenen İYİ Parti liderinin hedefinde yine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş vardı.

Yerel seçimlerde kazandığı tek il olan Nevşehir'de düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulunan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi.

"BİRER HIRSIZ OLDUĞUNU ANLADIK"

Akşener, "Hepimiz dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil." diye konuştu.

SEÇİMDEN ÖNCE 'ABLA' ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Yerel seçimden günler önce CHP'yi topa tutan İYİ Parti lideri, "Bana abla mabla demeyin, istemiyorum. Çünkü sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demeniz beni samimiyetle ablası, kardeşi ve annesi gören milletimize yapılmış koca bir hakarettir" demişti.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef aldığı açıklamalarında şunları söylemişti:

2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane’ye koşan bir tek biz vardık.

Ama heyhat bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de maalesef biz olduk. İYİ Parti oldu.