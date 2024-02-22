Meral Akşener'den muhalefete 'misyonlu' gönderme: 'Aday çıkarırsan o kazanır' cümlesine uymuyoruz

22 Şubat 2024 19:38 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 19:54

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin İzmir proje ve aday tanıtım toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Akşener, "İYİ Parti’nin misyonu ‘Sen aday çıkarırsan o kazanır’ cümlesine uymamaktır" dedi.

Seçimlere 38 gün kala çalışmalarını sürdüren İYİ Parti lideri Meral Akşener, İzmir'deki aday tanıtım toplantısında, "Ne o tarafta ne bu tarafta olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız. İzmir’in Ümit’i var" diye konuştu.

"ÖZLALE'NİN MİLLİ HASSASİYETLERİ YÜKSEK"

"İnşallah kendimi, partimin ne istediğini doğru anlatabilirim" diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İYİ Parti’nin misyonu ‘mandayı’ kabul etmemektir. İYİ Parti’nin misyonu sen aday çıkarırsan o kazanır cümlesine uymamaktır. Alt tarafı belediye, alt tarafı bir seçim. Birine göre gavur, birine göre mecbur İzmir’sin. Hadi oradan. Ümit Özlale seçildi. CHP’nin belediye başkanlarıyla, AK Parti’nin diğer illerde belediye başkanlığı yönetiminden ne farkı var? Ümit Özlale kazandığında laik hassasiyetleri yüksek, Atatürk’ü seven, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete inanan İzmirlinin dediğinin dışında ne yapar ki? Bu istediklerimizin tümünü yapar. Ben mübadil bir ailenin kızıyım. Zorluğu da bilmelisiniz, zorluğu bilen kişiyi de seçmelisiniz."

"İZMİR FIRSAT ŞEHRİ OLACAK"

"İzmir'de kentsel dönüşüme hız vereceğiz" diyen İzmir adayı Ümit Özlale, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi gelirimizi oluşturarak bunları başaracağız. 5 yıl içerisinde Merkezi Hükümetten almadığımız bütçenin yüzde 20’sine ikinci 5 yılda bütçenin yüzde 40’ına ulaşacağız. Turizm sezonunu yıla yayacağız. Dış fonlardan bütçenin yüzde 10’u kadar hibe desteği sağlayacağız. Açık hava reklam gelirini de yıllık 1 milyar TL üzerine çıkaracağız. İzmir’imiz şarjlı araçlarla daha sık tanışacak. Kentsel dönüşüme hız vereceğiz. İYİ Parti İzmir’i aldığında 20 yıl içerisinde buradan yüzde 6’sı gecekondu olan şehir göreceksiniz. Belediyeyi rüşvetin merkezi haline getirmeyeceğiz. İzmir sorunlar şehri değil, fırsatlar şehri olacak."