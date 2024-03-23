Meral Akşener'den muhalefete sert sözler: Yediğimiz ayazı unutmayız

23 Mart 2024 23:21 - Güncelleme : 23 Mart 2024 23:25

Yerel seçimler kapsamında çalışmalarına Afyonkarahisar'da devam eden İYİ Parti lideri Meral Akşener burada esnaf ziyaretlerinde bulundu. Pazar yerinde vatandaşlarla konuşan Akşener, alışveriş yaptı.

Şehir içi sohbetlerinde İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Alper Yağcı'ya destek isteyen Akşener, İYİ Parti'yi milletin emriyle, milletin sesini duyurmak üzere kurduklarını söyledi.

Vatandaşın sesini dinleyerek çalışacaklarını söyleyen Akşener, "Yerel seçimlere hür ve müstakil girdik. Alper Yağcı kardeşime hepinizden oy istiyorum. İYİ Partililer biz İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi belediyelerin alınmasında katkısı olan, faydası olan bir siyasi partiyiz" dedi.

DİKKAT ÇEKEN BÖCEK İTİRAFI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüse yakalandığında yerine başka birinin getirilmesinin istendiğini söyleyen Akşener, buna karşı çıktığını iddia etti.

"KURT KIŞI GEÇİRİR AMA..."

Partisinin İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara çok üzüldüğüne değinen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için İYİ Partili kardeşlerim bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip, onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak siyasi ahlaksızlık görüyorsanız oraya bir mim koyacaksınız."