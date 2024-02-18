Meral Akşener'den üstü kapalı İmamoğlu göndermesi: Gözü başka mevkilerde

18 Şubat 2024 15:45 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 16:09

Yerel seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanan İYİ Parti, İstanbul adaylarının tanıttı. Meral Akşener'in de katılım sağladığı toplantıda, İYİ Parti lideri isim vermeden İmamoğlu'nu eleştirdi.

"İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" diyen Akşener, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez" diye konuştu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Akşener, "Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.

"MİLLETİMİZİN GELECEĞİ KONUŞULMUYOR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

"Gördüğümüz doğruyu da yanlışı da gür sesle söylemeyi milletimize bir borç biliriz. Bugün iktidarın da muhalefetin de amacı koltuklarını korumaktır. Bu vasat siyasete mecbur değilsiniz. Sesinizi duymayanlara, sorumluluktan kaçanlara mecbur değilsiniz. Sıkışınca tehditlere, hakaretlere başvuranlara, kötü ile daha kötü arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz.

Türk siyaseti maalesef, siyaset simsarlarının her şartta kazandığı milletimizin ise istismar edilip çırak çıkartıldığı bir kayıkçı düzenine sıkıştırılmış durumda. Geldiğimiz noktada maalesef milletimizin geleceği konuşulmuyor. Makam sahiplerinin kaybetme korkuları konuşuluyor. Kendilerinin varlığı ve yokluğu üzerinden Türk milletine gömlek biçmeye çalışanların ucuz yalanları konuşuluyor. Tarihimiz ve maneviyatımız her geçen gün daha da örselenirken, dedikodular havada uçuşurken milletin helal oylarını matematik hesabına indirgeyenler akıllarınca millet iradesine istikamet çiziyor

"İSTANBUL'A KARİYER BASAMAĞI OLARAK BAKILDI"

İstanbul bizim için kutsal emanet demektir. Geldiğimiz noktada ne yazık ki o aziz İstanbul, dertlerin düğümlendiği bir şehir. İstanbul bugün deprem tehlikesi, sığınmacılarla dolan bir şehir. Ne yazık ki İstanbul bugün ranta boğulan bir şehir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da sorunlar kronikleşti. Elbette bir şeyleri değiştirmeye çalışanlar da oldu. İstanbul'a hizmet etmeye çalışanlar da oldu. O yüzden İstanbullunun faydalandığı hizmetler için taş üstüne taş koyanlara teşekkür ediyoruz. Ancak hala yetersiz kalan hizmetler var. İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı.

Mesela eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez.

Toplantıda partinin İstanbul ilçe adayları da açıklandı. İşte o isimler: