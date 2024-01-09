Meral Akşener'in 'istifa ederim' çıkışına yalanlama geldi: Yeni bir manipülasyon

09 Ocak 2024 12:04 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:09

İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında bazı üyelerin ittifaksız seçim kararının eleştirmesi sonrası Meral Akşener'in 31 Mart'ta yapılacak seçimde oyların geçtiğimiz seçimden düşük gelmesi halinde istifa edeceğini söylediği iddia edilmişti. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu iddiaların ardından İYİ Parti'den açıklama geldi.



İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'nca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim" şeklinde bir ifadesi olmadığı belirtildi. Açıklamada; bu iddiaların İYİ Parti'ye yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığını dikkat çekildi.

"AKŞENER'İN KESİNLİKLE BÖYLE BİR İFADESİ OLMAMIŞTIR"

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaa şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, 'Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır. Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır.

"BU İDDİALAR MANİPÜLASYON ARACI "

Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz"