Meral Akşener'in sözlerine Özgür Özel'den cevap: Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz

20 Şubat 2024 14:22 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 15:34

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Meral Akşener'in CHP'ye yönelik sözlerine cevap veren Özel, millete faydası olmayan hiçbir tartışmanın içinde olmayacaklarının altını çizdi.

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Akşener'in açıklamalarını dikkatle takip ettim. Canı sağ olsun. Biz geçtiğimiz seçimde cumhurbaşkanlığına layık gördüğümüz Kemal Kılıçdaroğlu'na da, yardımcılığına layık gördüğümüz belediye başkanlarımızın da arkasındayız. Millete faydası olmayan hiçbir tartışmanın içinde olmayacağız. Muhalefetten gelen her laf için tek sözümüz, 'Canı sağ olsun"

HATAY'DA LÜTFÜ SAVAŞ'LA DEVAM KARARI

Lütfü Savaş'ın adaylığı hakkında da konuşan Özel, aday belirleme sürecinde en uzun mesaiyi Hatay'da harcadıklarını kaydetti. Özel, anket sonuçları ve örgüt talepleri doğrultusunda karar aldıklarını söyleyip şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde çalıştık, gereğini yaptık. Lütfü Savaş reklam filminde oynamak istemedi. Lansman toplantısında son güne kadar sahada olan bir anket istedik. Sayın Lütfü Savaş orada da yer almadı anlayış gösterdi. Ertesi gün genel merkezimizde toplandık. MYK salonumuzda toplam 40 kişi oturduk. Bütün anketler değerlendirildi. Biz mesajımızı da aldık. Gece saat 03.00'te Lütfü Savaş'ın da yakınlarını kaybeden bir depremzede olarak, ilk gece yaptığı açıklamaları da not ederek, kendi özeleştirimizi de yaparak, Hatay'da sayın Lütfü Savaş ile yola devam etme kararı verdik"